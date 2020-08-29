Ağrı'da iki asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.