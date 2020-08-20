Ağrı'da çocuk istismarı | "Binlerce tweetten sonra aile yalnız bırakıldı; çocuk, muayeneye özel harekatla götürülmek istendi"

"Çocuğun üstün yararı gözetilerek verilen gizlilik kararı bu davada gerçekten amacına uygun. Biz de karşı tarafın avukatları da dosyayı göremiyor. Dosyaya suçun işlendiği ana ilişkin görüntüler de eklenmiş.

Ağrı'da.’nin cinsel saldırıda bulunduğu 10 yaşındaki Ö.D.’nin dosyasında gizlilik kararı getirildi. Dosyayı bianet'tenve Ö.D.'nin avukatlarından olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Hande Gündoğdu, gizlilik kararının çocuğun yararının gözetilerek verildiğini söyledi. Gündoğdu sözlerine şu şekilde devam etti:

Ağrı’da 10 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı dosyasında gizlilik kararı verildi. Avukat Hande Gündoğdu , Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un “Bu konuyla özel olarak ilgileneceğiz” demesine rağmen aileyi bir kez bile aramadığını, sosyal medyada binlerce tweet atılmasının ardından ailenin yalnız bırakıldığını söyledi. Olayın üzerinden 1 aya yakın bir süre geçtikten sonra çocuğun özel hareket polisleri ve ambulansla muayeneye götürülmek istendiğini belirten Gündoğdu, "Çocuk, tekrar mağdur olabilirdi, suç duyurusu yapacağız, bildiğimiz kadarıyla savcılığın böyle bir talebi yok" dedi.

"Karşı taraf muhtemelen o görüntüleri izlemek için gizlilik kararına itiraz etmiş. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla görüntülerden biri zanlının evinden. Biz o görüntüleri sildiklerinden de şüpheleniyoruz. Muhtemelen görüntüleri izleyip ona göre bir savunma yapmak istiyorlar. Biz bu davanın takipçisi olacağız…"

17 Temmuz’da yaşanan olayın duyulmasının ardından failin tutuklandığını anlatan Gündoğdu, sosyal medyada binlerce tweet atılmasının önemli olduğunu ancak ailenin yalnız bırakıldığını belirtti.

"Aile Bakanı’nın tepkisi de sosyal medyada kaldı"

Özellikle Aile Bakanı’nın “Bu konuyla özel olarak ilgileneceğiz” demesine rağmen aileyi bir kez bile aramadığını belirten Gündoğdu, şöyle dedi:

“Herkes gibi Aile Bakanı da tepki gösterdi. Ancak, onun tepkisi de sosyal medyada kaldı. Aileyi bir kez bile aramadılar. İlgilenmediler. Aile şu an çok yalnız bırakılmış durumda. Aile kendisini güçlü hissederse bu durumla mücadele edebilir. Zanlının Belediye Başkanı Savcı’nın Sayan’ın danışmanlarından birinin kardeşi olduğunu biliyoruz. Bu da aile açısından zor bir durum. Zanlı güçlü gibi görünüyor bu nedenle ailenin çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var.”

Olaya bakan savcının kadının olduğunu ve ciddiyetle konuyu araştırdığını belirten Gündoğdu, çocuğun ifadesinin olay günü alındığını ve prosedüre uygun olarak bu işlemlerin yapıldığını belirterek, çocuğun ikinci kez ifadesinin alınmasına kendilerinin izin vermediğini söyledi. Gündoğdu, “Çünkü ikici ifade çocuğu mağdur edecekti” dedi ve şöyle devam etti:

"Savcılığın böyle bir talebi yok, suç duyurusu yapacağız"

“Bakanlık ‘durumu takip ediyoruz’ dedikten sonra. Ailenin oturduğu mahalleye polisler ve ambulanslar gönderilmiş. Aile ve çocuk korkmuş. Aileye çocuğunun ifadesinin bir kez daha alınacağı söylenmiş.

"Olay üzerinden bir aya yakın bir süre geçtikten sonra özel harekat polislerinin ve bir ambulansın eve gelerek çocuğu fiziki ve psikolojik muayeneye götürmek istediği. Biz zaten ailenin oturduğu mahalleye bu şekilde bile gitmenin aileye zarar verdiğini gördüğümüz için bu durumu kabul etmedik. Çocuğun ifadesi alınmıştı. Çocuk o koşullarda korkabailirdi, tekrar mağdur olabilirdi. Bu duruma ilişkin suç duyurusu yapacağız, bildiğimiz kadarıyla savcılığın böyle bir talebi yok.”

“İddianame bekliyoruz”

Son olarak çocuğu inceleyen psikoloğun verdiği raporu hatırlatan Gündoğdu şunları söyledi:

“Soruşturma tamamlanmak üzere. Bundan sonra iddianameyi bekliyoruz. Ağrı Barosu da destek olacağını açıkladı. Çocuğun ifadesiyle ilgili olarak psikolog raporu çıktı, psikolog çocuğun beyanlarının itibar edilebilir olduğunu açıkladı. Bu da çocuğun yalan söylemediğini bir kez daha açığa çıkarıyor. Çocuğun beyanlarının itibar edilebilir olduğunu gösteriyor. Biz aileyi yalnız bırakmayacağız, davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.”