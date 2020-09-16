Ağrı Cumhuriyet Savcısı, Sırrı Sakık'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını istinafa taşıdı

HDP’li Sırrı Sakık’a Ağrı 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, çatışmalı dönemin başladığı 2015’te Ağrı ve Tendürek dağlarının geçici askeri bölge ilan edilmesi üzerine yaptığı basın açıklaması nedeniyle 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Dönemin valisi Musa Işın, tanık olarak dinlendiği davada, Sakık’la telefonla görüştüğünü ve basın açıklamasından haberdar olduğunu söylemişti.

Gazete Duvar'ın haberine göre mahkemenin kararına ilişkin bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ağrı Cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık’ın yargılandığı ve mahkum edildiği davada mütalaaya aykırı karar verildiği gerekçesiyle istinaf başvurusu yaptı.

Sırrı Sakık’ın avukatı da kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle istinaf yoluna başvurdu.