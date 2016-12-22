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Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltında

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, İzmir’de gözaltına alındı

22 Aralık 2016 20:21

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, İzmir’de gözaltına alındı.

Bu sabah erken saatlerde İzmir’de TEM ve özel harekat polislerince birçok adrese eşzamanlı oparasyon düzenlendiği ve HDP il ve ilçe yöneticileri ile üyelerinin aralarında olduğu birçok kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

DBP’li Ağrı Belediyesi  Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay, İzmir’de kızının evinde gözaltına alınırken, Kubilay’ın Ağrı’daki evinde de arama yapıldı.

Mukaddes Kubilay daha önce HDP İzmir İl Eş Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

45 DBP’li belediyeden 69 belediye eşbaşkanı ise tutuklu bulunuyor. 46 DBP’li belediyeye ise kayyum atandı. DBP, 2014 Yerel Seçiminde 106 il, ilçe ve belde belediyesinde seçilmişti. 

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