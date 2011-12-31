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Yaşam

Ağrı -25 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

31 Aralık 2011 02:00

T24 - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam edecek.


Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.


Aşırı soğuklar nedeniyle karayollarında meydana gelen buzlanma da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları yetkilileri, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Bu arada, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da eksi 25, Ardahan'da eksi 22, Erzurum'da eksi 21, Kars'ta eksi 18, Iğdır'da eksi 7, Bayburt'ta eksi 6 ve Erzincan'da 0 derece olarak ölçüldü.


Yetkililer, bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışının salı gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini kaydettiler.



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