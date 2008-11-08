Agresif gençler sadist mi?

Amerikalı araştırmacılara göre, agresif gençler başkalarının acı çektiğini görmekten hoşlanıyor.



Chicago Üniversitesi psikoloji ve psikiyatri profesörü Dr. Jean Decety, scanner ile beyinleri incelenen agresif yapılı gençlerin, bir kişinin bir başkasına kazara ya da isteyerek acı çektirdiğini gösteren videoları seyrederken beyinlerindeki haz merkezinin bulunduğu bölgenin faaliyete geçtiğini ortaya çıktığını açıkladı.



İlk kez scanner kullanıldı



Buna karşılık, agresif eğilimleri olmayan gençlere bu türden video gösterildiğinde beyinlerinin bu bölgesinde bir tepki görülmediğini belirten Dr. Decety, normalde merhamet uyandırması gereken bu sahnelere verilen tepkilerin incelenmesi için ilk kez scanner kullanıldığını da kaydetti.



Aynı üniversitenin profesörlerinden Dr Benjamin Lahey de, agresif davranışlar sergileyen ve davranış bozukluğu bulunan 16 ila 18 yaşında bir grup erkeğin incelendiğini belirttiği açıklamasında, Journal Biological Psycholog'da yayımlanan araştırmada, bu grubun aynı yaştaki agresif davranış sergilemeyen çocuklarla karşılaştırıldığını söyledi.

