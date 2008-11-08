T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Agresif gençler sadist mi?

Amerikalı araştırmacılara göre, agresif gençler başkalarının acı çektiğini görmekten hoşlanıyor. Normalde merhamet uyandırması gereken videolar, deneklerde haz yaratt

08 Kasım 2008 02:00

Amerikalı araştırmacılara göre, agresif gençler başkalarının acı çektiğini görmekten hoşlanıyor.

Chicago Üniversitesi psikoloji ve psikiyatri profesörü Dr. Jean Decety, scanner ile beyinleri incelenen agresif yapılı gençlerin, bir kişinin bir başkasına kazara ya da isteyerek acı çektirdiğini gösteren videoları seyrederken beyinlerindeki haz merkezinin bulunduğu bölgenin faaliyete geçtiğini ortaya çıktığını açıkladı.

İlk kez scanner kullanıldı

Buna karşılık, agresif eğilimleri olmayan gençlere bu türden video gösterildiğinde beyinlerinin bu bölgesinde bir tepki görülmediğini belirten Dr. Decety, normalde merhamet uyandırması gereken bu sahnelere verilen tepkilerin incelenmesi için ilk kez scanner kullanıldığını da kaydetti.

Aynı üniversitenin profesörlerinden Dr Benjamin Lahey de, agresif davranışlar sergileyen ve davranış bozukluğu bulunan 16 ila 18 yaşında bir grup erkeğin incelendiğini belirttiği açıklamasında, Journal Biological Psycholog'da yayımlanan araştırmada, bu grubun aynı yaştaki agresif davranış sergilemeyen çocuklarla karşılaştırıldığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24