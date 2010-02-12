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Agos’a sanal saldırı

Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürüldüğü Agos gazetesine bu kez de sanal saldırı yapıldı.

12 Şubat 2010 02:00

T24 - Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürüldüğü Agos gazetesine bu kez de sanal saldırı yapıldı.

Agos gazetesinin internet sitesi hacklendi. Siteye, Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast’ın Samsun’daki karakolda çekilen resmi konuldu.

Sayfada “Ogün Samast’a selam olsun” cümlesiyle başlayan tehdit dolu bir mesaj da yer aldı.

“Ya sev ya terk et” ifadesinin yer aldığı mesajda, yeni Ogün Samast’ların yolda olduğu iddia edildi.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

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