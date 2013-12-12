AGOS: TTK Ermeni meselesini araştıran öğrencileri fişledi

Türk Tarih Kurumu’nun, üniversitelere yazı göndererek Ermeni meselesi üzerine çalışan öğrencilerin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgilerini istediği ortaya çıktı.

Türk Tarih Kurumu'nun (TTK), Yüksek Öğretim Kurumu’ndan (YÖK) aracılığıyla üniversitelere yazı göndererek Ermeni meselesi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgilerini istediği ortaya çıktı.

AGOS’tan Emre Ertani’nin haberine göre, TTK Başkanı Prof. Mehmet Metin Hülagü’nün imzasını taşıyan belgede, “Ermeni Soykırım İddiaları konusunda yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere, Ermeni Meselesi alanında çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin isimleri, çalışma başlıkları ve iletişim bilgileri” talep ediliyor.

Prof. Hülagü, böyle bir bilgi talep ettiklerini reddederken, TTK’dan başka bir yetkili ise, “Ermeni meselesi çalışan öğrencilerin bilgilerini Başkan Bey (Mehmet Metin Hülagü) talep etti. Nerede, ne şekilde kullanacağını bilmiyoruz” dedi. TTK’nın 27 Ekim tarihli ve 91157493-730.10-3119 numaralı yazısına dayanan belge, son günlerde ses getiren ‘fişleme’ tartışmalarının Ermeni sorunuyla ilgili olarak da gündemde olduğunu ortaya koydu.

Hatırlanacağı üzere Bülent Arınç, geçen ay ‘Ermeni soykırımı iddiaları’na karşı ciddi çalışmalarının olduğunu ifade ederek, dünya ülkelerini kamu diplomasisi açısından etkileyebilecek çok özel faaliyetler yürüttüklerini, Başbakanlık’ta bir kurumun özel olarak yalnızca bu işle ilgilendiğini duyurmuştu. Bu bağlamda Türk Tarih Kurumu’nun da 2015 çerçevesinde gizli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

TTK’dan bir yetkili konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu bilgilerin TTK burslarıyla ilgili olarak da istenmiş olabileceğini söyleyerek, Ermeni meselesiyle ilgili çalışmaları bir araya getirmek gibi bir düşüncenin de olabileceğini ifade etti. TTK yetkilisi, “Bu konu özelinde değil de bize sosyal bilimlerde çalışan bütün öğrencilerin bilgilerini gönderdiler” diyerek YÖK’ten istedikleri gibi geri dönüş alamadıklarını da dile getirdi.

‘Soykırım var’ diyene burs yok

Burs verilirken hangi kriterlerin göz önüne alındığını, örneğin 1915’te yaşananları soykırım olarak tanımlayan öğrencilere burs verilip verilmediği sorusu üzerine yetkili, “Kurum olarak resmen kabul etmiş değiliz, onun için burs verilmeyebilir. Başvuru yapabilirler ama olumlu sonuç çıkmayabilir” açıklamasında bulundu.

2015’e hazırlık çerçevesinde TTK’nın hazırladığı külliyat için Ermeni meselesi çalışan öğrencilerin katkısı olup olmayacağı sorusunaysa, yetkili şöyle yanıt verdi: “Külliyat için yapılan çalışmanın bir komisyonu var. İhtiyaç halinde bu öğrencilerden de yardım alabilirler.”

‘YÖK kendi istemiş’

Konuyla ilgili olarak konuşan TTK Başkanı Mehmet Metin Hülagü ise, TTK yetkilisinin aksine, üniversitelerden özel olarak Ermeni meselesi çalışan öğrencilerin bilgilerinin istendiğini yalanladı ve söz konusu isteğin kendi bilgileri dışında YÖK tarafından talep edildiğini öne sürdü: “Biz sosyal bilimler alanında hangi öğrenci hangi alanda çalışıyorsa bir yıl önce onların bilgisini istedik. TTK’nın sitesinde yer alan Araştırma Bilgi Sistemi’nde bu bilgileri yayımlıyoruz. Bundaki amacımız kim, ne çalışıyorsa bilinsin ve başka öğrenciler de aynı konuları çalışarak zaman kaybetmesinler.”

2015 için hoplamanın anlamı yok

“Velev ki, Ermeni meselesi çalışan öğrencilerin bilgilerini istedik, ne var bunda?” diyen Hülagü, “Böyle bir bilgi istiyorsam da, bu meşrudur, gizli bir niyetim, fişleme gibi bir amacım yok. Devleti korumak benim işim değil. YÖK bizden bağımsız olarak bu bilgileri üniversiteden istemiş” dedi. Bin 400 farklı konuda çalışma yaptıklarını ve Ermeni meselesinin de bunun içinde yer alan sıradan bir konu olduğunu söyleyen Hülagü, şöyle konuştu: “2015’e hazırlık gibi bir amacım yok. Her yıl önemlidir, belki de diğer yıllara göre 2015 çok güzel bir yıl olacak. 2015 geliyor diye hoplamanın, zıplamanın anlamı yok, 2020 de gelir. 2015 deyince ben Çanakkale’ye bakarım, şehitlerimiz aklıma gelir.”