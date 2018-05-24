Agos gazetesinin eski ofisi Hrant Dink Hafıza Mekânı'na dönüştürülüyor

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in çalışma ofisinin de içerisinde bulunduğu Agos Gazetesi'nin Sebat Apartmanı’ndaki eski ofisi, hafıza mekânına dönüştürülüyor.
19 Ocak 2007'de Agos gazetesinin önünde vurularak öldürülen gazeteci Hrant Dink'in ofisi Hrant Dink Vakfı tarafından hafıza mekânına dönüşütürülüyor.
Müzeler haftası sebebiyle 18 Mayıs'ta ilk kez kapılarını açan mekânın 2019 yılında açılması planlanıyor.
Hrant Dink Hafıza Mekânı adresi: Halaskargazi Caddesi, Sebat Ap. No: 74, Daire 1 Osmanbey