A&G'nin araştırmasına göre halk, "teröre en fazla desteği ABD veriyor" diyor!

A&G araştırma şirketinin 42 ilde yaptığı ankete göre, her 4 kişiden üçü terör örgütlerinin arkasında başka bir gücün olduğunu düşünüyor. Vatandaş, teröre en fazla desteği veren ülkenin ise ABD olduğu iddiasında. ABD’yi İsrail ve AB takip ediyor.

Milliyet'in haberine göre, aralık ayında yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:

Vatandaşlar ülkemizde yaşanan terörü terör örgütlerinin tek başına yapmadığını düşünüyor. Arkasında bir takım güçlerle hareket ettiğini söylüyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında sorulan sorulara parti aidiyetiyle cevap veren halkımız, terör konusunda ortak cevaplar veriyor. Yani iktidarıyla muhalefetiyle tek ses halinde, terör örgütlerinin tek başına hareket etmediğini, arkasında birtakım güçler olduğunu söylüyor. Hatta “kim bu güçler” sorusuna da benzer cevaplar veriyor. Halkımızın verdiği bu cevaplar, farklı renklere sahip olsak da söz konusu olan Vatan ve ülkemizin bekası olduğunda nasıl bir araya gelebildiğimizin en önemli göstergesi.

Terörü kim yapıyor?

SORU: Ülkemizde son dönemlerde sıkça terör olayları yaşanıyor. “Sizce bu terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütleri mi yapıyor yoksa bu terörün arkasında bir takım güçler mi var?”

Terörü PKK, DAEŞ, FETÖ vs. gibi terör örgütlerinin kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 24.0’tür. Halkın yüzde 76.0’sı ise terörün arkasında başka güçlerin olduğunu düşünmektedir.

HDP seçmeninin yüzde 39.2’si terörü terör örgütlerinin tek başlarına yaptıklarını düşünürken, Ak Parti seçmeninin yüzde 75.7’si, MHP seçmeninin yüzde 78.7’si, CHP seçmeninin ise yüzde 77.1’i arkalarında başka güçler olduğu görüşündedir.

Terörü destekleyen güçler kimler?

SORU: (ARKASINDA GÜÇLER VAR DİYENLERE) Terörü desteklediğini düşündüğünüz bu güçler kim veya kimler?

Teröre destek verdiği düşünülen en büyük güç yüzde 80.3 ile Amerika. Amerika’yı yüzde 45.1 ile İsrail, yüzde 34.5 ile AB ülkeleri, yüzde 22.9 ile Dış güçler, yüzde 17.6 ile Rusya, yüzde 8.9 ile Derin devlet, yüzde 8.3 ile İran takip etmektedir.

Terörü destekleyen güçler olduğunu düşünen Ak Parti seçmeninin yüzde 85.3’ü bu gücün Amerika, yüzde 55.7’si İsrail olduğunu düşünmektedir. CHP seçmeninin yüzde 15.7’si Derin devlet, HDP seçmeninin yüzde 46.8’i Rusya, MHP seçmeninin yüzde 44.3’ü ise AB ülkeleri cevaplarını genel ortalamanın oldukça üzerinde ifade etmişlerdir.

Türkiye - ABD (Trump) ilişkiler

SORU: Bildiğiniz gibi Amerika’da seçimleri Donald Trump kazandı. Yakında da göreve başlayacak. Sizce Trump’la birlikte Türkiye - ABD ilişkileri nasıl olacak?

Halkın yüzde 33.0’ü Trump’la birlikte Türkiye ABD ilişkilerinin daha kötüye gideceğini düşünmektedir. Daha iyi olacak diyenler yüzde 26.8, Aynı-değişmeyecek diyenler ise yüzde 40.2’dir.

Bugün seçim olsa?



Ak Parti seçmeninin yüzde 41.4’ü daha iyi olacak derken, CHP seçmeninin yüzde 43.3’ü, MHP seçmeninin yüzde 40.2’si, HDP seçmeninin yüzde 60.4’ü daha kötü olacağı görüşündedir.

Terörle ilgili kim, ne düşünüyor?

Cinsiyet:

Terör örgütlerinin arkasında bir takım güçler olduğunu düşünenler genel ortalamanın biraz daha üzerinde erkeklerdir. Kadınların yüzde 27.2’si terer öğütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünürken bu oran erkeklerde lüzde 20.8 civarında.



Kadınların yüzde 72.8’i terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğuna inanırken bu oran erkelerde yüzde 79.2 kadar çıkıyor. Yaşın yükselmesiyle terör örgütlerinin arkasında güçler olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın biraz üzerine çıkmakta.

Eğitim:

Üniversite ve daha yüksek eğitimli seçmenlerin %81,4’ü terör örgütlerinin arkasında başka güçler olduğunu düşünmektedir.

İlkokul mezunları arasına terör örgütünün saldırılarını kendi başlarına yaptığına inananların oranı yüzde 29.8 iken, arkasında bayka güçler olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 70.2 civarında.

Ortaokul düzeyindekilerin yüzde 21.7’si terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptıklarını, yüzde 78’.3’ü ise arkalarında başka güçlerin olduğunu düşünüyor.

Lise de bu rakamlar yüzde 22.7’ye 77.3 iken, üniversite mezunları arasında terör örgütlerinin saldırılarını kendilerinin yaptığını düşünenlerin oranı yüzde 18.6, arkasında başka bir gücün olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 81.4 civarında oldu.

Etnik köken:

Kürt vatandaşların %66,3’ü de terörün arkasında başka güçler var demiştir. Türkler arasında terör örgütlerini saldırılarını kendi başlarına yaptıklarını düşünenlerin oranı yüzde 23.1 iken Kürt vatandaşlar arasında bu oran yüzde 31.7 düzeylerinde seyrediyor.



Terör örgütlerinin arkasında başka güçlerin olduğu konusunda ise Türkler yüzde 76.9 oranla hemfikirken, bu oran Kürt arasında da yüzde 68.3 civarında.