Ağlayan 4 aylık bebeğini 14'üncü kattan aşağı attı

T24 - Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde modellik yapan bir kadın, 4 aylık bebeğini ağladığı için 14'üncü kattan aşağıya atarak öldürdü.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin haberine göre; modellik yapan 27 yaşındaki Yekaterina Markovkina, dün gece ağladığı için rahatsız olduğu 4 aylık erkek bebeğini 14'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya attı.

Hayatını kaybeden bebeği sabah sokakta oynayan çocuklar buldu. Polisin yaptığı soruşturmadan sonra gözaltına alınan Markovkina'nın, ağlamasından rahatsız olduğu bebeğini aşağı attıktan sonra tekrar yatağına giderek uyuduğu kaydedildi.

İfadesi alınan Markovkina, psikiyatri kliniğine yatırıldı.