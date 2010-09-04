-AĞLAR PALAMUTLA DOLDU İNEBOLU (A.A) - 04.09.2010 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, av sezonunun açılmasıyla birlikte denize açılan balıkçılar, palamut bolluğu ile karşılaştı. 1 kilogramlık palamutlar, 10 liradan satılıyor. 1 Eylül'de av sezonunun başlamasına rağmen hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, havaların düzelmesiyle ağlarını atmaya başladı. Karadeniz'de ''Vira Bismillah'' diyen İnebolulu balıkçıların yüzü ağlardaki palamutlarla güldü. Balıkçılar evlerine beklentilerinin üzerinde balıklarla döndü. Balıkçı tezgahlarını dolduran palamutların iriliği ise dikkat çekti. Ağırlığı 800 gram ile 1 kilogram arasında değişen palamutlar 7,5 ile 10 TL'den satışa sunuldu. Sezonun açılmasıyla birlikte palamut bereketi yaşadıklarını söyleyen balıkçılar, ''Geçen yıl palamuttan umduğumuzu bulamadık. Bu sezon öncesi emarelere göre bol palamut beklentimiz vardı. Beklentilerimiz inşallah boşa çıkmayacak'' diye konuştu.