Ağızdaki kötü kokuya ‘manolya’yla son verin

Çin tıbbında 2000 yıldır kullanılan "Manolya Kabuğu Özü"nün ağızda kötü kokuya neden olan bakterileri azalttığı yapılan klinik çalışmalarla kanıtlandı.



Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre; İtalya'daki Milano Üniversitesi Ağız Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilen araştırma için 3 ayrı deney grubu oluşturuldu.



Nefesi ferahlattığı saptandı



Birinci grup yüzde 0.07 oranında, ikinci grup ise yüzde 0.14 oranında manolya kabuğu özü içeren sakız çiğnedi. Kontrol grubu olan 3.grup ise diğer gruptaki deneklerle aynı sakızın manolya kabuğu özü içermeyen şeklini çiğnedi. 10'ar dakikalık çiğnemenin ardından 15 dakika süre geçtikten sonra yapılan testlerden elde edilen sonuçlar, manolya kabuğu özü içeren sakızın ağızda kötü kokuya neden olan bakterileri etkili şekilde azalttığını ortaya koydu.

