Ağız ve diş sağlığı için 32 öneri

1. 2.5 yaşından büyük çocuklarda parmak emmeye ve emzik kullanımına izin verilmemelidir.



2. Bebeklerin en azından ilk 4 ay anne sütü ile beslenmelerine dikkat edilmelidir. Bu ağız çevresindeki yumuşak doku ve kas fonksiyonlarının normal gelişimini sağlayacaktır.



3. Bebeklerin emzik ya da biberonlarına şeker, reçel sürmekten veya bebeklere uyku aralarında şekerli süt, meyve suyu gibi gıdaları vermekten kaçınılmalıdır.



4. Dişler her yaşta, günde en az iki kez dikkatli bir şekilde fırçalanmalıdır.



5. Öğün aralarında karbonhidratlı gıda alımından uzak durulmalıdır.



6. Aşırı asitli gıdalar mikroorganizmaların üremesini artırdığından çürüklerin oluşumunu hızlandırır. Bu nedenle çok sık tüketilmemeleri gerekir.



7. Çok şekerli ya da tuzlu gıdalar dikkatle tüketilmeli, sonrasında gerekli diş temizliği aksatılmamalıdır.



8. Aşırı soğuk veya sıcak gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır.



9. Dişler sert cisimlerle karıştırılmamalı, fındık, ceviz vb. kabuklu yiyecekler dişlerle kırılmamalıdır.



10. Ağız ve diş sağlığı bebeklikten başlar. Bebeklerde biberonla beslenme en fazla iki yaşına kadar devam etmelidir.



11. Estetik ve sağlıklı bir gülümseme için temel gereklilik düzenli hekim kontrolüdür. Bir birey, herhangi bir sorun yaşamasa da, yılda en az iki kere diş hekimi kontrolünden geçmelidir.



12. Sağlıklı bir ağız ve diş yapısının ilk adımı çocuklukta atılır. Bu nedenle hekim seçimi çocukluk yıllarında yapılmalı, kişi kontrolüne uzun sure aynı hekim ile devam etmelidir.



13. Dişlerde ya da ağızda oluşan hiç bir sorun geciktirilmemeli, en kısa sürede bir diş hekimine başvurulmalıdır. Erken teşhis ve tedavi pek çok ciddi sorunun önüne geçebilir.



14. Ağız sağlığında bir diğer kilit faktör beslenmedir. Beslenme şekline dikkat edilmelidir.



15. Hekim tavsiyesi ile alınan diş fırçası ve macunu 3 aylık periyotlarla yenilenmelidir.



16. Diş fırçasının ve fırça ucunun büyüklüğü kişiye ve yaşa göre seçilmelidir.



17. Fırça sapı kavraması kolay olmalı ve kişinin eline rahat oturmalıdır.



18. Fırça ucu kılları orta sertlikte kıl yapısına sahip ve yuvarlatılmış olmalıdır.



19. İdeal bir diş fırçası orta yumuşaklıkta en az 3 sıra, yuvarlatılmış naylon kıllardan yapılmış olmalıdır.



20. Küçük başlı fırçalarla daha detaylı ve iyi bir fırçalama yapmak mümkündür.



21. Aynı fırçanın uzun süre kullanımını engellemek için kullanıldıkça renk değiştiren fırça kılları tercih edilmelidir.



22. Dişler fırçalanırken diş fırçası kuru olmalıdır. Yaygın olarak fırça ıslatılarak yapılan işlemde, fırça kılları yumuşadığı için temizlik tam olarak gerçekleşmemektedir.



23. Diş fırçası üzerine mercimek tanesi kadar diş macunu sürmek yeterlidir.



24. Diş fırçası 45 derecelik bir açı ile diş ve diş eti birleşimine yerleştirilmeli, dişler ufak dairesel hareketlerle diş etinden dişe doğru fırçalanmalıdır.



25. İyi bir diş fırçalamanın süresi 2-3 dakikadır.



26. Bu süreçte tüm diş yüzeyleri (dudak, yanak, dil, damak, kesici ve çiğneme) fırçalanmalıdır.



27. Dişler fırçalanırken aşırı basınçtan ya da yüzeysel fırçalamadan kaçınılmalıdır.



28. Her fırçalamada, önemli bir sindirim organı olan dil de temizlenmelidir.



29. Diş fırçaları kısa sürede kuruyacak ve diğer fırçalar ile temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır.



30. Grip olunca diş fırçası yenilenmelidir.



31. Diş fırçasının ulaşamadığı diş araları diş ipi kullanılarak temizlenmelidir.



32. Diş ipi diş eti hastalıklarından korunmak için de ideal bir temizlik yöntemidir.



(Dr. Mehmet Ali Özer)