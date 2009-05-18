Ağız kokusunun bir numaralı etkeni: Sigara

Sigara içmek erken ölümlerin ve önlenebilir hastalıkların en önemli sebeplerinden biridir. Sigara içerdiği nikotin ile merkezi sinir sistemini etkiler ve kişiyi alışkanlık ve tiryakiliğe sürükler. Sigara kullanımı ağız ve dişlerdeki kötü görünüme sebep olmakla kalmaz; aynı zamanda dişeti, ağız içi ve boğaz ( farinks, larinks ve özofagus) bölgesindeki kanser riskini artıran başlıca sebep olarak karşımıza çıkar.



Sigara diş tedavinizi de geciktirir



Sigara içmek ağız bölgesinde gelişen yara ve cerrahi işlemlerin iyileşme sürecini negatif yönde etkilemektedir. Bu nedenle diş hekimleri her türlü cerrahi işlem sonrası hastalarına, yara iyileşmesi tamamlanıncaya kadar sigara içmemesini tavsiye eder.



Ağız kokusu sigara içmenin en kötü etkilerinden biri



Sigara içmek, halitozis denilen kötü ağız kokusuna neden olur. Sigara içen kişilerde ağız içi kimya bozulur, diş bakteri plağı gelişimi artar ve zamanla dişeti problemleri, tat duyusunda azalma ve sonuçta bağışıklığın düşmesi ile ağızda iltihap odakları oluşur. Nikotin bütün tütün ürünleri içinde en yaygın bilinenidir. Etkilerinden birinin de tükürük miktarını azaltması olduğu bilinmektedir. Tükürük miktarının azalması ağız kuruluğu, bakteri plak oluşumu ve buna bağlı ağız kokusunu tetikler.



Kanserin öncüsü lökoplaki en çok sigara içenlerde görülüyor



Sigaranın ağızda neden olduğu en önemli hastalıklardan biri de “lökoplaki”dir. Hastalığın belirtileri tükürük kanal çıkışlarında, yanak içlerinde, damakta, dişetlerinde, dilde, boğaz duvarında ve bazen de gırtlakta beyaz ya da mavimsi beyaz kalınlaşmalar şeklinde tarif edilebilir. Zaman zaman bu kalınlıklar sert ya da kabuklu olabilir. Hastalığın asıl nedeni bilinmese de en çok sigara içenlerde rastlanır.



Unutulmamalıdır ki sigara içenlerin yanında, sigara içmeyen ancak sigara dumanını soluyan pasif içicilerde sigaranın yol açtığı tüm zararlara maruz kalmaktadırlar. Sağlıklı bir vücut, ferah bir nefes, sağlıklı ve beyaz dişler, sağlıklı dişetleri ve daha kaliteli bir yaşamı en çok siz ve sevdikleriniz hak eder.

