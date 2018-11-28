Ağız kokusuna mutfaktaki doğal çözümler

Ağız kokusu, bir sağlık probleminden çok sosyal yaşam sorunu olarak algılanıyor. Oysa uzmanlar kokunun, farklı sağlık problemlerinin sinyali olabileceği konusunda uyarıyorlar. Bunun için öncelikle bir diş hekimine başvurarak kokunun nedenini araştırmakta fayda var. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, kokunun sosyal hayatı etkilememesi için yiyeceklerden yararlanmanın da mümkün olduğunu belirtiyor. İşte Kökdemir’in önerdiği doğal yöntemlerden bazıları:

Peynir: Araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek, koku oluşumunun da önüne geçiyor.

Elma, armut, havuç: Bu besinler, içerdikleri lifler sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazeler.

Limon: Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz.

Nane-maydanoz: Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç yaprak nane veya dal maydanoz, nefesinizi doğal olarak temizlemede etkilidir.

Kahve: Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır.

Tarçın: Tarçın çiğnemenin ağızdaki bakterilerle mücadelede işe yarayabileceği biliniyor.

Bol su içmek: Sık ve bol su içmek, ağız kokusunu azaltmada etkilidir. Bol su içmek, özellikle tükürüksel ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Yoğurt: Probiyotik yönünden zengin her türlü yiyecek ve içecek, özellikle de yoğurt, ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar.