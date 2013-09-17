Ağız kokusu özgüveni bitiriyor

Ağız kokusunun ağız içerisinden, solunum yolu veya sindirim sisteminden gelen kokulardan kaynaklanabildiğini belirten Diş Hekimi Gülin Seymen, "Kötü ağız hijyeni, tedavi edilmemiş çürükler, dişeti hastalıkları, ağızdaki yaralar, ağız kuruluğu, uygun olmayan ve düzenli bakımı yapılmayan protezler ve dil üzerinde biriken bakteriler ağız kaynaklı kokunun nedenleri arasında yer alıyor. dedi.

Ağız kaynaklı kokuların tedavisinde sebebe yönelik çeşitli işlemler yapıldığını hatırlatan Diş Hekimi Seymen, "Bu işlemler arasında, diş çürüklerinin ve dişeti iltihabının tedavisi, protezlerin yenilenmesi ve ağız içi bakteri miktarının ağız bakım yöntemleriyle azaltılması işlemleri yer alıyor. Ağız bakımı olarak sadece diş fırçası kullanımı yeterli görülmüyor. Bakterilerin sebep olduğu ağız kokusunu önleyebilmek için diş fırçasının yanı sıra diş ipi, ara yüz ve dil fırçalarının da kullanılması gerekiyor. Ayrıca ağız kokusunun tedavisinde ağız gargaralarından da faydalanılması büyük önem taşıyor"dedi.

Ağız kokusunun fizyolojik özelliklerin yanı sıra başka dokularda bulunan hastalıklardan da kaynaklanabildiğini kaydeden Diş Hekimi Seymen, "Ağız bakımına dikkat edilmesine karşın kokudan kurtulmak mümkün olamıyorsa, bu durumda kokunun kaynağı için diğer faktörlere bakılması gerekiyor. Altta yatan sinüzit, tonsillit, farenjit, rinit ve otit gibi kulak-burun-boğaz hastalıkları, gastrit, ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıkların ise tedavi edilmesi gerekiyor. Ağız kokusunu tespit edilmesi halitometre adı verilen bir cihaz ile sağlanıyor. Bu cihaz yardımıyla dil üzerinde bulunan sülfür üreten bakterilerin konsantrasyonu ölçülüyor. Ağız bakımında sorun olmamasına karşın koku varsa mutlaka hekime gidilmesi ve kokunun nedeninin araştırması gerekiyor" diye konuştu.