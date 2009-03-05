Ağız kokusu ile vedalaşın

Sosyal hayatı ve ilişkileri olumsuz etkileyen ağız kokusundan bazı önlemler ile kurtulmanız mümkün. İşte etkili 10 adım...



Dişlerinizi ve diş etlerinizi koruyun



Diş çürükleri, diş eti iltihapları ağız kokusunun önemli nedenlerindendir. Ağız içi herhangi bir enfeksiyon bakteri üremesini artıracağı için daima ağız kokusuna neden olur. Bu yüzden diş hekimlerinin önerilerine kulak asmalısınız.



Ağzınızda var olan protez ve köprüleri kontrol ettirin



Ağız içinde var olan eskimiş köprü ve protezler zamanla gıda birikmesine yol açacağından kötü kokulara yol açabilir. Bu durumda yenilenmesi gerekenleri değiştirmeli, eksik olan dişlerin yerleri için gerekli tedavileri yaptırmalısınız.



Sakız çiğneyin



Tükürük, ağız kokusu ile savaşın en güçlü yoludur. İçinde yemek parçacıklarını yerinden söküp mideye gönderecek güçlü enzimler, güçlü bakteri öldürücü antibiyotikler vardır. Bu nedenle şeker gibi bazı hastalıklarda, pek çok ilacın yan etkisi olarak ortaya çıkan kuru ağızlar daima kötü kokuludur. Gece boyunca tükürük salgısının azalması ve yemek parçacıklarının diş aralarında kalması sabahları ağız kokusunun oluşmasına neden olur. Şekersiz sakızlar tükürük salgısını arttırarak, ağız temizliğine yardımcı olur. Nane şekerleri ve şekerli sakızlar ise çoğu zaman sanılanın aksine durumu kurtarmak yerine kötüleştirmeyi başarırlar. Ancak içinde xylitol içeren sakızlar ağız kokusunu önleyebilir.



Tarçın kullanın



İçeceklerinizde ve uygun yiyeceklerinizde tarçın kullanabilirsiniz. Tarçın ağız içi bakterilerle mücadelede önemli bir silahtır. Tarçınlı şekersiz sakızlar durum için kurtarıcı bir öneri olabilir.



Daha fazla su için



Özellikle yaşla artan vücut kuruması pek çok yönden dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Çok su içmek birçok yararının yanı sıra dilin kurumasını da önler ve ağız kokusu ile mücadelede önemli bir silah haline gelir. Su ağız içindeki bakterinin minimumda tutulması için direkt yardımcıdır.



Asla burnunuz tıkalı uyumayın



Sinüzit gibi havayolu rahatsızlıkları ve burun tıkanmasına neden olan diğer durumlar, geceleri ağız yolu ile nefes alınmasına neden olur. Bu durum ağız ve boğazı kurutarak bakteri oluşumu için uygun bir ortam sağlar. Azalan tükürük salgısı durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Bu nedenle kesinlikle burnunuz tıkalı uyumamalısınız.



Basit şeker tüketimini azaltın



Beyaz un, beyaz şeker, glikoz, fruktoz şurubu ile tatlandırılmış tüm hazır gıdalar, ağız içi bakterileri için inanılmaz bir hazinedir. Bu tür şekerleri çok kolay kullanarak hızla çoğalırlar. Basit şekerler diş çürümelerine neden olur ve ağız sağlığını hızla bozarlar.



Lokmaları iyice çiğneyin



Bu sayede yiyeceklerle tükürük salgısı iyice karışır ve ağızda yemek parçası kalma olasılığı düşer. Daha çok çiğneme hareketi bakterilerin bulundukları yerlerden koparak mideye gitmelerini sağlar.



Diş ipi kullanın



Diş ipi sayesinde fırçanın çıkaramadığı yerlerdeki bakteri ve yemek artıklarını sökebilirsiniz. Özellikle diş gövdeleri arasındaki dar bölgelerde biriken yemek artıkları hızlı bir bakteri çoğalmasına neden olur.



Sigara içmeyin



Sigara içmek ağız kuruluğuna neden olduğundan kötü kokulara yol açar. Ayrıca bir diğer ağız kokusu nedeni olan diş eti hastalıklarına da zemin hazırlar.

