Ağız içindeki lezyonlar, alzheimer işareti

Ağız içinde yer alan lezyonlar, bazı hastalıkların habercisi niteliğinde. Diş etlerinde sorun yaşayanların yüzde 60'ında, kalp hastalıklarına da rastlanıyor. Kızarıklık MS'i işaret ederken, ağız kuruluğu da alzheimer hastalığının sinyalini veriyor. Ağız içinde meydana gelen lezyonlar, kişide ağrı, kanama, ağız kuruluğu ve şişkinlik gibi kendini gösteriyor.

Sabah gazetesinde yer alan Esra Tüzün'ün haberine göre; Tanfer Klinik Direktörü ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Nihat Tanfer; diş ve diş etlerindeki lezyonların, hangi hastalıkların belirtisi olabileceğini anlattı:

ERKEN TEŞHİS İMKANI

KALP SORUNLARI: İsveç'te yapılan bir araştırmada; diş eti hastalıkları ile kalp hastalıkları arasında çok ciddi bir bağlantının olduğu tespit edilmiştir. Diş eti hastalığı olan kişilerin yaklaşık yüzde 60'ında, kalp hastalığının da olduğu tespit edilmiştir.



LÖSEMİ: Lösemi hastalarında; ağız içinde 'peteşi' adı verilen küçük kanama odaklarına, ülserlere, çene kemiğinde kayıplara ve ağız dokularında yaygın morluklara çok sık rastlanır. Diş eti büyümeleri de löseminin ağız içi belirtileri arasındadır.



KUSMA AŞINMA NEDENİ



TİROİD: Tiroid hastalarında metabolizma hızı arttığı için, diş eti rahatsızlıkları ve çene sorunları da görülebiliyor. Ayrıca ağız mukozasında tümörlere ve enfeksiyonlara da sık rastlanıyor. Tiroid bezinin az çalışması anlamına gelen 'hipotiroidi' hastalığında ise dilde büyüme ve dişlerde çarpıklıklar görülebiliyor.

BEHÇET HASTALIĞI: Behçet hastalığında; ağız içerisinde, özellikle de diş etlerinde ülserlere rastlanıyor.



ANOREKSİYA: Anoreksikler sık sık kustukları için, dişlerinde aşınmalar vardır.

AIDS: HIV virüsünün olduğu kişilerde, 40'tan fazla ağız içi belirtisi saptanmıştır. Bunlardan en sık görülenleri; diş etlerinde kızarıklık, kanamalar, çene kemiğinde erime, aftöz lezyonlar, mantarlar ve ağız kuruluğudur.