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Deutsche Welle

AGİT'ten Türk hükümetine referandum eleştirisi

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Link, referandumla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılmasında Türkiye'nin işbirliğine yanaşmamasını eleştirdi.

19 Nisan 2017 12:02

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 16 Nisan referandumuyla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılmasında işbirliğine yanaşmadığı gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirdi.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Michael Georg Link Alman medyasına yaptığı açıklamada, ‘işbirliğinden maalesef söz edilemeyeceğini' belirtti.

Michael Georg Link "YSK'nın yanlış ya da mühürsüz oyları geçerli sayma kararının Türk yasalarına aykırı olduğu sabittir” dedi. AGİT baş gözlemcisi Ankara'nın ‘AGİT gözlemcilerinin peşin hükümlü oldukları’ şeklindeki suçlamasını ise geri çevirdi.

Oylamanın teknik bakımdan düzgün geçtiğini belirten AGİT yetkilisi, kampanya sırasında ise milli ve uluslararası standartlara uyulmadığını dile getirdi ve Hayır diyen kesimin dezavantaja uğratıldığını ve basın özgürlüğünün kısıtlanmış olmasının da ciddi bir problem doğurduğunu ifade etti.

AGİT'in tespitleri

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden (AKPM) gözlemciler pazartesi günü yaptıkları açıklamada, oylamanın yasal standartlara uygun olmadığı kuşkusu taşıdıklarını belirtmişlerdi.

Gözlemciler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusulalar hakkındaki kararının önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdığını söylemişti. AGİT gözlemcileri aynı zamanda güneydoğudaki bazı seçmenlerin güvenlik operasyonları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, bu yüzden de oy verme sürecinde güçlüklerle karşılaştıklarını ifade etmişti.

AGİT gözlemcisi İtalyan Tana de Zulueta, "Kampanya retoriği, Hayır'cı seçmenleri teröristlerle bir tutan bazı yetkililer tarafından lekelendi" ifadesini kullanmış, dile getirdikleri örneklerin AGİT taahhütleri ve Avrupa Konseyi standartlarıyla çatıştığını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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