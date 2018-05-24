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AGİT, Türkiye'ye 370'in üzerinde gözlemci gönderecek

AGİT, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için Türkiye'ye 370'i aşkın gözlemci göndereceği bildirildi

24 Mayıs 2018 23:50

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, 24 Haziran'da gerçekleşecek olan erken seçimler için Türkiye'ye 372 gözlemci göndereceği açıklandı.

Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre, gözlemci grubundan 22 kişinin Türkiye'de uzun süre kalarak, seçim hazırlıklarını takip edeceği, diğer 350 kişinin ise seçimlerin gerçekleşeceği 24 Haziran'da görevde olacakları kaydedildi.

AGİT'ten yapılan açıklamada, çok sayıda gözlemci yollanmasının nedeninin, seçim prosedüründe kısa bir süre önce gidilen değişikliklerin olduğu ifade edildi.

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