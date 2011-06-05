-AGİT PLASSNİK'İN ADAYLIĞINI DONDURDU VİYANA (A.A) - 05.06.2011 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT), Avusturya eski dışişleri bakanı Ursula Plassnik'in genel sekreterlik adaylığını "dondurduğunu" açıkladı. AGİT sözcüsü Virginie Coulloudon, "üye bir ülkenin vetosu(Türkiye veto etmişti) üzerine, Plassnik'in genel sekreterlik adaylığının yarınki toplantıda açıklanmayacağını" bildirdi. Teşkilatın dönem başkanı Litvanya, hafta başında 55 üye ülkenin heyet başkanlarına gönderdiği bir mektupta genel sekreterlik için Plassnik'i aday gösterdiğini belirterek destek istemişti. AGİT'in kurucu üyelerinden biri olan Türkiye de dönem başkanlığının bu mektubuna dün verdiği yanıtta, Plassnik'in genel sekreterliğini "kabul etmediğini" bildirmişti. Tüm kararlar konsensüs(oydaşma) ile alındığı için Türkiye'nin vetosu üzerine AGİT dönem başkanı Litvanya, Plassnik'in adaylığını yarınki toplantıda resmen açıklamaktan vazgeçti. Bu arada 30 Haziran'da boşalacak olan genel sekreterlik için Türkiye de Cumhurbaşkanlığı Avrupa Güvenliği danışmanı ve Brezilya büyükelçisi Ersin Erçin'i aday gösterdi. Türkiye ve Avusturya'nın yanısıra İtalya Kosova'daki BM misyonu(UNMIK) eski başkanı Lamberto Zannier'i, Portekiz de başkent Lizbon eski belediye başkanı Joan Soares'i aday gösterdi. Türkiye'nin vetosu üzerine ortak bir aday üzerinde anlaşma sağlanamadığı için bundan sonraki süreçte, Türkiye, İtalya ve Portekiz'in adayları üzerinde teşkilat üyesi 56 ülkenin mutabakatı aranacak. -AVUSTURYA'DAN TÜRKİYE'NİN VETOSUNA TEPKİ - Eski dışişleri bakanı Ursula Plassnik'in adaylığının Türkiye tarafından veto edilmesine tepki gösteren Avusturya dışişleri bakanı Michael Spindelegger, Türkiye'nin veto kararının "Objektif ve adil olmadığını" söyledi. Türkiye'nin veto kararını Avusturya basınına değerlendiren Spindelegger, "Bu kararın ikili ilişkiler üzerine ciddi şekilde gölge düşüreceğini" ileri sürdü. Avusturya gazetelerinde yeralan yorumlarda da Plassnik'in dışişleri bakanlığı döneminde(2005) Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesine engel olduğu ve "tam üyelik yerine imtiyazlı ortaklık" önerisini ortaya atarak süreci zora soktuğu için Türkiye tarafından veto edildiği belirtildi.