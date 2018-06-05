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AGİT-PA heyeti, Selahattin Demirtaş ile görüştü

AGİT-PA, Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde görüşen ilk yabancı heyet oldu

05 Haziran 2018 19:27

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) heyeti, bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la görüştü.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri  nedeniyle Türkiye’ye gelen ve bütün cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme yapmayı planlayan AGİT-PA Seçim Gözlem Heyeti, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın izniyle ilk ziyareti, HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'a yaptı. 

Demirtaş'la görüşen ilk yabancı heyet

AGİT-PA, Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi’nde görüşen ilk yabancı heyet oldu.

HDP’den yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, hem kendi tutukluluğuna hem de seçim sürecinde HDP ve muhalefetin karşı karşıya olduğu hak ihlallerine dair görüş ve değerlendirmelerini AGİT-PA heyetine iletti.

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