AGİT: Ermenistan'da seçime hile karıştırıldı

AGİT, Ermenistan'da yapılan seçimlere hile karıştırıldığını açıkladı. Ermenistan'da anayasanın değiştirilmesi ve ülkenin yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçmesinin ardından yapılan ilk seçim büyük önem taşıyor.

Ermenistan’daki seçimleri gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), seçimlere usulsüzlük ve hile karıştırıldığını öne sürdü. AGİT’ten yapılan açıklamada, “seçmenlere, özellikle de kamu çalışanlarına yönelik baskıların ve oy satın alma girişimlerinin seçimlere gölge düşürdüğü” kaydedildi.

Başkanlıktan parlamenter sisteme geçiş

Ermenistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinde kesinleşmemiş ilk sonuçlara göre, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi, oyların yüzde 50’ye yakınını alarak, parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Ermenistan’da anayasanın değiştirilmesi ve ülkenin yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçerek yetkilerin büyük çoğunluğunun parlamentoya devredilmesinden sonra düzenlenen ilk parlamento seçimi olan ve bu nedenle ülkenin gidişatı konusunda özel önem taşıyan bu seçimlerde, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başkanı olduğu Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi, lider konumunu korudu.

Meclis’e 4 parti girdi

Kesin olmayan sonuçlara göre, parlamentoya dört siyasi hareket girme imkanı kazandı. Buna göre, iktidardaki Ermeni Cumhuriyetçi Partisi oyların yüzde 49,12’sini elde ederken, ülkenin en zengin işadamı Gagik Tsarukyan’ın kurduğu “Tsarukyan Bloğu” oyların yüzde 27,32’sini aldı. Muhalefetteki Çıkış Bloğu oyların yüzde 7,77’sini, Taşnaksütyun Partisi ise, oyların yüzde 6,57’sini aldı.

Bu sonuçlara göre, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi’nin, parlamentodaki sandalyelerin yarısından fazlasına sahip olacağı belirtiliyor. Seçimin kesin sonuçlarının, yedi gün içinde açıklanması bekleniyor.