T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AGİT dönem başkanlığı Almanya'da

Almanya 2016 yılında yürüteceği AGİT dönem başkanlığı süresince terör ile mücadeleye ve insan haklarının savunulmasına ağırlık verecek.

01 Ocak 2016 14:26


Almanya bir yıllık Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Sırbistan’dan devraldı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier başkanlık döneminin ağırlık konularını Ukrayna krizi, terör ile mücadele ve insan haklarının savunulması olacağını açıkladı.

Steinmeier Alman Haber Ajansı’na (dpa) verdiği demeçte ‘Avrupa’nın içinde bulunduğumuz fırtınalı dönemde AGİT’e her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu’ söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı AGİT’in diyalog forumu olma ve Doğu ile Batı arasında köprü kurma görevinin daha da güçlendirilmesinin herkesin çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

57 devletin üyesi olduğu AGİT’te bütün Avrupa ülkelerinden başka ABD, Kanada, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Moğolistan yer alıyor. AGİT 1975 yılından itibaren soğuk savaş halindeki doğu ve batılı bloklar arasında yumuşamaya zemin hazırlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın yerini almıştı. AGİT son zamanlarda Ukrayna krizinde üstlendiği gözlemcilik göreviyle yeniden kendinden söz ettirmeye başladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAGİTAvrupa GüvenlikTeşkilatıOcak SırbistanDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierUkraynaAlman Haber AjansıDışişleri Bakanı AGİTDoğuBatıAvrupaABD KanadaSovyet CumhuriyetleriMoğolistanKonferansı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24