AGİT dönem başkanlığı Almanya'da



Almanya bir yıllık Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını 1 Ocak’ta Sırbistan’dan devraldı. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier başkanlık döneminin ağırlık konularını Ukrayna krizi, terör ile mücadele ve insan haklarının savunulması olacağını açıkladı.

Steinmeier Alman Haber Ajansı’na (dpa) verdiği demeçte ‘Avrupa’nın içinde bulunduğumuz fırtınalı dönemde AGİT’e her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu’ söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı AGİT’in diyalog forumu olma ve Doğu ile Batı arasında köprü kurma görevinin daha da güçlendirilmesinin herkesin çıkarına olacağını sözlerine ekledi.

57 devletin üyesi olduğu AGİT’te bütün Avrupa ülkelerinden başka ABD, Kanada, eski Sovyet Cumhuriyetleri ve Moğolistan yer alıyor. AGİT 1975 yılından itibaren soğuk savaş halindeki doğu ve batılı bloklar arasında yumuşamaya zemin hazırlayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın yerini almıştı. AGİT son zamanlarda Ukrayna krizinde üstlendiği gözlemcilik göreviyle yeniden kendinden söz ettirmeye başladı.