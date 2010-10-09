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Yaşam

Agir'in iki cezaevi arasındaki yaşam aralığı

Amcası, 3 yaşındaki Agir annesinin kaldığı cezaevinden alıp parka gitikten sonra bu seferde babasının kaldığı cezavine götürüldü...

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Şanlıurfa’da geçen hafta PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan annesiyle 4 gün cezaevinde kalan 3 yaşındaki Agir, dün cezaevinden çıktı. Biraz oyun oynadı, sonra Diyarbakır’da cezaevinde olan babasının yanına doğru yola çıktı. 


3 yaşındaki Agir, cezaevleri arasında mekik dokuyacak

Şanlıurfa’da, 1 Ekim günü polis, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonunda, aralarında BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan’ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Milliyet'te yer alan habere göre; Gözaltına alınanlar arasında bulunan, KCK operasyonundan tutuklu Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin’in eşi Aynur Şahin, kimseye bırakmak istemediği tek çocuğu 3 yaşındaki Agir Adar Şahin’i de yanında götürdü.
3 gün boyunca Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanan şüphelilerden 24’ü adliyeye sevk edildi, 26 saat süren sorgulama sonunda aralarında BDP İl Başkanı İbrahim Ayhan ve Aynur Şahin’in de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 


ANNESİYLE CEZAEVİNE GİTTİ

Tutuklama kararının ardından Aynur Şahin, Emniyet ve Adliye’de yanından ayırmadığı oğlunu, cezaevine de beraberinde götüreceğini söyledi. Bunun üzerine Agir annesiyle birlikte götürüldüğü cezaevinde kadın tutukluların bulunduğu siyasi koğuşta kalmaya başladı. 

Ancak, Şahin’in yakınları cezaevinde psikolojisinin bozulacağını düşünerek Agir’i yanlarına almak istedi.

Avukatların görüştüğü anne Aynur de teklife olumlu yanıt vermesi üzerine Agir avukatlarla birlikte cezaevine gelen amcası Ekrem Şahin’e teslim edildi. 

Bir hafta boyunca yaşadığı emniyet, adliye ve cezaevi serüveninden kurtulan Agir, amcası Ekrem Şahin’le birlikte cezaevinden çıktı. Elinde de peluş kaplanıyla...
 
Amca Şahin daha sonra isteği üzerine Agir’i kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin oyun salonuna götürdü. Burada oyuncaklarla oynayan, atlıkarıncalara binen küçük Agir, daha sonra cezaevindeki babasını ziyaret etmek üzere amcasıyla birlikte Diyarbakır’a doğru yola çıktı...



PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Agir, cezaevinden elinde oyuncak kaplanı ile çıkarken, onu teslim alan amcası Ekrem Şahin ise “Agir’in psikolojisi bozulmuş. Babası zaten tutukluydu, şimdi annesini de içeride bırakarak dışarı çıktı. Artık tutuklu anne ve babasını ziyaret etmek için Diyarbakır ile Şanlıurfa cezaevleri arasında mekik dokuyacak” dedi.



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