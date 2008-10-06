Ağır silahları katırlarla taşımışlar

Hakkari Şemdinli'deki Aktütün Jandarma Sınır Karakolu’na yapılan ve 15 askerin şehit edilmesi, 21 askerin yaralanması, 2 askerin de kaybolmasıyla sonuçlanan saldırıyla ilgili bilgiler netleşmeye başladı. Saldırıyla ilgili Şemdinli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, olay yeri krokisi ile birlikte fezleke düzenleyip soruşturmayı yürütmekle yetkili olan Van Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığı’na gönderecek. Soruşturmayı Dağlıca baskınında olduğu gibi terör davalarına bakmakla görevli ve yetkili Van Başsavcılığı yürütecek.





KARAR 10. KONGREDE ALINDI





İstihbarat birimlerince bir süre önce hazırlanıp yargı makamlarına sunulan rapora göre, PKK’nın 21-30 Ağustos tarihleri arasında Irak’ın Behdinan bölgesinde 400 teröristin katılımıyla 10'uncu kongresini yaparken bu kongrede askeri karakollara yönelik büyük çaplı saldırı yapılması yönünde karar alındı. Soruşturmayı yürüten yetkililerden edinilen bilgilere göre, terör örgütün kongresinden sonra bir açıklama yapan örgütün sözde ‘Zagros saha sorumlusu' ve aynı zamanda Dağlıca baskınının planlayıcısı olan ‘Ape Hüseyin' kod adlı Kadri Çelik, tehdit içeren açıklamalarda bulundu.



FÜZE İLE GELMİŞLER



Geçen mayıs ayında aynı karakola düzenlenen ve 6 askerin şehit edildiği saldırıdan sonra teröristlerin sık sık Aktütün Karakolu çevresinde gözetleme yaptıkları, son saldırının 45 gün önceden hazırlığa başladıkları belirtildi. Teröristlerin 25 katır ile ağır silah ve mühimmatı karakolun Irak tarafına bakan hakim tepelere getirdikleri bildirildi. PKK'lı teröristlerin 3 ayrı koldan yaklaşık 350-400 kişilik grupla saldırıyı gerçekleştirdikleri, eylemi telsizle teröristlerin elebaşlarından ‘Ape Hüseyin’ kod adlı eski bir asteğmen olduğu ileri sürülen Kadri Çelik'in koordine ettiği, saldırıyı yardımcıları İskender Derik, Rubar Zagros, Koçer Zagros ile 1994 yılında kaçırıldıktan sonra öldürülen Yüksekovalı işadamı Hacı Karay’ın yeğeni olduğu ifade edilen ‘Agit’ kod adlı Vahyettin Karay'ın yönettiği bildirildi. Karay'ın adı Dağlıca karakol baskınında da geçtiği ifadde edildi.





Terörist grupların 14.5 milimetrelik Doçka uçaksavar, 4 parçaya bölünebilen 82 milimetrelik 4 havan, Biksi ağır makinalı tüfek, Kanas keskin nişancı suikast silahı, B-7, RPG-7 roketatar, M-16 tüfek, saldırı ve savunma olmak üzere F1 tipi Rus yapımı el bombaları ve kalaşnikoflarla karakola saldırdıkları; Kobra helikopterlerin müdahalesini kesmek için de özellikle Bayraktepe Mevkii'ndeki hakim olan stratejik noktalara Rus menşeili olan ve Yunanistan üzerinden örgüt kamplarına aktarılan 16 kilo ağırlığında, 140 santim boru uzunluğu olan ve 7 kilometre menzilli ‘İgla' ve ‘Strella-7' adı verilen omuzdan atmalı füze yerleştirdikleri kaydedildi.





ÇATIŞMA 9.5 SAAT SÜRDÜ





9.5 saat süren çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin silah ve mühimmatlarını gasp etmek amacıyla küçük terörist grubun da karakola sızmaya çalıştığı ancak, güvenlik güçlerinin A-4 ve BTR silahlarıyla yoğun ateşi sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.





PKK'lı teröristlerin saldırıdan 2 gün önce Sümbül, Buzul, Cilo-Sat, Çarçela, Adilbek, Avaşin-Basyan, Reşko ve Govend Dağlarından gelerek karakola hakim tepelere yerleştikleri, tank üzerine yerleştirilen gece görüşlü termal kameralara yakalanmamak için üzerlerine yağmurluk giydikleri ve termal kameranın vücut ısısına olan hassasiyetini önlemek için yüzleri açık kalacak şekilde elbiselerini ıslatıp saldırı yapılan noktaya ulaştıkları tespit edildi. Öldürülen teröristlerin üzerinden silah ve mühimmatların yanısıra ıslak yağmurluk bulunduğu belirlendi.





Güvenlik güçlerince hazırlanan bilgi notunda ayrıca PKK’nın her yıl kış tertiplenmesine girmeden önce özellikle de bu ay ses getirecek büyük çaplı eylemlere yöneldiği ifade edildi. Geçen yıl 7 Ekim'de Şırnak’ın Küpeli Dağı’ndaki Seslice Taburu’na bağlı time yapılan saldırıda 13 asker şehit edilmişti. 21 Ekim'de ise Dağlıca Taburu'na saldırı düzenlenerek 12 asker şehit olmuş, 16 asker yaralanmış, 8 asker kaçırılmış, ardından bırakılmıştı.





