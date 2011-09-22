'Ağır hasta'sı olan tutukluya izin

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><br />Hülya Karabağlı <br /></span><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24/ ANKARA <br /></span><br />CHP, eşinin cenazesine iki günlük izinle katılan Ergenekon tutuklusu Doğan Yurdakul'la ilgili kanun teklifini TBMM’ye sundu. Teklif, yakınlarının hastalıklarında tutuklulara 10 günlük izin verilmesini öngörüyor. Teklife göre, tutukluya, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin, yaşamsal tehlike oluşturacak önemli, ağır hastalıklarının belgelenmesi şartıyla ya da ölümü halinde izin verilecek. Tutuklu izin süresi içerisinde göstereceği adreste kalabilecek. <br /><br />“Güngör Yurdakul Yasası” adı verilen yasa teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyen Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, hükümlüler ile ilgili düzenlemeyi esas aldıklarını söyledi ve “Bu düzenleme ile hükümlüler hangi hakka sahipse tutuklular da aynı hakka sahip olacaklar. İnsani haklardır bunlar. Tutuklulara da aynı makam aynı süreler için izin verecek. Böyle bir düzenleme getirdik” dedi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Yaşamsal tehlikesi olan yakınlarını <br /></span><br />Yasa teklifi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, tutukluların da yaşamsal tehlikesi olan yakınlarını görebilmelerine imkan verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Dibek, mevcut düzenlemenin aksaya önlerini anlattı ve şunları söyledi: <br /><br />“Mevcut yasada ‘‘İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, tutukluya, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde kovuşturmayı yürüten hâkim veya mahkeme tarafından, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilir’ hükmü yer almaktadır. <br /><br />Yakın dereceli akrabaların ölümü ile tutuklulara verilen bu izinin yetersiz olduğu son günlerde yaşanan ‘Güngör Yurdakul’ olayı ile açığa çıkmıştır. Güngör Yurdakul ağır ve ciddi bir rahatsızlıkla hayati tehlikesi mevcut bir şekilde tedavi olurken, eşi gazeteci- yazar Doğan Yurdakul tutuklu olduğu için eşini ölmeden son kez görememiştir. Yaşanan bu ve benzeri olaylar kamu vicdanında büyük yaralar açmıştır. Bu durum yasal bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır.” <br /><br />Teklife göre, tutukluya, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin belgelendirilmesi koşuluyla ya da ölümü halinde, Cumhuriyet Başsavcılığının önerisi ve Adalet Bakanlığının onayı ile izin verilecek. Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşul da aranacak. Tutukluya gerekli şartları taşıması halinde, dış güvenlik görevlisinin refakatinde yol süresi dışında on güne kadar hasta yakını ile görüşmesi yada cenazeye katılması için izin verilecek. İzin süresi içerisinde tutuklu bildireceği adreste kalabilecek. <br /><br /><br /></a>