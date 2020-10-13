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Koronavirüs

Ağır Covid-19 hastalarında nörolojik belirtiler tespit edildi

13 Ekim 2020 19:32

ABD'nin Chicago kentinde bulunan hastane ve tıp merkezinde bulunan 509 Covid-19 hastasının verileri üzerinde yapılan çalışma sonucunda, hastaneye yatışı yapılan hastaların çoğunda nörolojik belirtiler tespit edildi.

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