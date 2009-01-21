Ağır ceza mahkemeleri kameralanıyor

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili dava ile başlayan Ergenekon Terör Örgütü davası ile devam eden duruşma salonlarına yerleştirilen kamera sistemi çeşitli adliyelerde bulunan Ağır Ceza Mahkemeleri'nde de kurulmaya başlandı.



İlk olarak Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Beşiktaş'ta bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna kurulan görüntülü ve sesli kayıt sistemi, Ergenekon davasının görüldüğü Silivri Cezaevindeki salona kurulmasıyla devam etti.



Daha sonra Malatya'da görülen misyoner cinayeteri davası salonuna kurulan kamera sistemi Türkiye genelinde yaygınlaştırılıyor.



İstanbul genelinde adliyelerdeki Ağır Ceza Mahkemeleri artık kameralı görüntü ve sesli sisteme geçecek. Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sistemin kurulma çalışmalarına başlandı.



Salonda katip buılunmayacak



Özellikle çok sanıklı davaların görüldüğü mahkemelerin kurmaya başladığı sistemde duruşma salonunda olan biten her şey sesli ve görüntülü olarak kaydedilecek. Duruşma salonunda katip bulunmayacak. Duruşmalar sona erdikten sonra kayıtlar deşifre edilerek, hazırlanacak tutanak hakim ve savcı tarafından imzalanıp dosyaya konulacak. Bu uygulamayla çok sanıklı davalarda avukatların "Söylediklerim tutanağa geçmedi" iddialarının önüne de geçilmesi hedeflenmeyi amaçlanmıştı.