Ağır çalışma koşullarının sonlanması için eylem yapan 11 hekim hakkında soruşturma açıldı, destek veren bir taşeron işçisi işten çıkarıldı

Adana'da Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ndeki ağır çalışma koşullarının sonlanması için eylem yapan 11 hekim hakkında soruşturma açıldı.

BirGün'den Yakup Durmuş'un haberine göre, Adana’da Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ndeki ağır koşullara tepki göstermek için basın açıklaması yapan 11 hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Eyleme destek veren bir taşeron işçisi de işten çıkartıldı. Hekimlerin baskı ve ağır şartlar altında çalıştığını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, çalışanların hastaneden ayrılmak istediğini aktardı.

Menteş, son yıllarda hekimlerin artan iş yükü, çalışma koşulları, ağır sorumluluk, giderek artan haksız uygulamalar ve yetersiz ek ödemeler nedeniyle emeklilik, tayin ve istifa yoluyla kurumdan ayrıldığına dikkat çekti. Menteş, hastanede yaşananları şöyle anlattı:

“Kurumdan ayrılan psikiyatri uzmanı sayısı 20’yi geçti. Çalışan psikiyatri uzmanlarının bir kısmı başka şehirlere tayin olmaya çalışıyor. Hastanenin yapısı tüm çalışanların ve hastaların zararına olacak şekilde bozulmaya başladı.

Tüm tavsiye ve uyarılar idare tarafından görmezden geliniyor. Hastane idaresi, hekimlerden gelen önerileri dikkate almıyor, dikkate aldıklarını ise il sağlık müdürlüğüne kabul ettiremiyor.’’

"Sorunları görüşmek Başhekimliğe giden psikiyatri uzmanları kovuldu"

Yaşadıkları sorunları görüşmek için başhekimliğe giden psikiyatri uzmanlarının kovulduğunu belirten Menteş, “Bu kovulma sonrası Adana Tabip Odası’nın hastane önünde yaptığı basın açıklaması nedeniyle göz korkutma amaçlı soruşturma açıldı. Açıklamanın hemen sonrasında icapçı psikiyatri uzmanına 500 hastaya akşam vizitesi yapması emri verildi, bundan 2 gün sonrasında icap nöbeti, ikinci psikiyatri uzmanı için yatılı hale getirildi. Tüm bunların bir cezalandırma olduğu açık’’ dedi.

Menteş, “Şehir hastanesindeki 80 yatan hastaya tam zamanlı 3 psikiyatri uzmanı bakarken bu hastanede tek hekimin tüm gün polikliniğin ardından 50 yatan hastaya bakması, durumun vahametini gösteriyor’’ diye konuştu.