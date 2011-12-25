-Ağına Kalaşnikof takıldı TEKİRDAĞ (A.A) - 25.12.2011 - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy beldesinde, karides avına çıkan balıkçının ağına çanta içinde 1 Kalaşnikof tüfek ile 3 tabanca takıldı. Balıkçı Murat Temurbek, teknesiyle karides avlamak için denize açıldı. Karides yakalamak için algarnasını (üçgen biçiminde demirden yapılmış ve ağzında file şeklinde bir ağ torba bulunan tekneden denize atılıp, trol benzeri, dibi taramak suretiyle) denize atan Temurbek, bir süre sonra algarnasını kayığına çektiğinde algarnanın içinde büyük bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı açan balıkçı Temurbek, içinde Kalaşnikof marka bir tüfek ile seri numaraları olmayan baretta ve browning marka 3 adet tabanca olduğunu gördü. Avını bırakarak Hoşköy beldesine dönen balıkçı Temurbek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bir süre denizde incelemelerde bulundu. Silahlar güvenlik güçlerince incelenmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.