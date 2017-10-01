AGC'den DHA'ya 3 ödül

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti\'nin (AGC) düzenlediği 2016 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması\'nda, DHA 3 ödül kazandı. Bülent Tatoğulları \'Haber\', Selma Kunar ise \'Röportaj\' kategorisinde yılın gazetecisi seçildi. İbrahim Laleli ise \'Yılın Doğa Çevre Fotoğrafı\' ödülünün sahibi oldu.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, 2016 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması\'nda dereceye girenleri açıkladı. AGC\'de düzenlenen toplantıda açıklama yapan AGC Başkanı Yeni, emek ve emekçiye büyük önem verdiklerini belirtti. Yeni, şöyle dedi:

“Her yıl Antalya dışından oluşturduğumuz birbirinden değerli, mesleklerinde zirve yapmış jüri üyelerimiz son derece titiz ve adil bir değerlendirme ile hem yılın gazetecilerini hem de yine foto muhabirlerimiz tarafından çekilen yılın fotoğraflarını belirledi. Türk medyasının en prestijli ödülleri haline gelen Antalya Basın Ödülleri\'ne bu sene meslektaşlarımız yine büyük ilgi gösterdi. Ödül alan meslektaşlarımızı kutluyorum.\"

Yarışmada, yazılı basında yılın gazetecileri haber dalında;: Bülent Tatoğulları (DHA) \'Katilin Kucağında\', röportaj dalında Selma Kunar (DHA) \'Oğlum Küfretme Ayıptır O Bizim Bacımızdır\' dallarında ödül kazanırken, \'Yılın çevre fotoğrafı\' alanında ise DHA muhabiri İbrahim Laleli \'Aile Boyu Şemsiye\' isimli fotoğraf ile ödüle layık görüldü.

\'Nuri Dağtekin Özel Ödülü\' ise Antalya basınının yetiştirdiği, uzun yıllardır Antalya dışında mesleğini sürdüren Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel ve Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık\'a verildi.



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