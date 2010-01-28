Ağca'yı yarışmacı olarak düşündük teklifte bulunmadık

T24- Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan ve Abdi İpekçi cinayeti hükümlüsü olan Mehmet Ali Ağca'ya dans yarışmasında jüri üyeliği teklif ettiği iddia edilen Medyapım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Ağca'nın adı geçti ancak teklifte bulunmadık" dedi.

"Bu konu bizim şirket içinde konuşuldu. Şirket içinde uygun bulanlar ve bulmayanlar oldu" diyen Aksoy, "Ben şahsen uygun bulanlar arasındayım. Bunda ne sorun olduğunu anlayamıyorum. Ağca suç işledi ve bunun da cezasını çekti" şeklinde konuştu.



Türkiye'de katliam sanıklarının milletvekili olduğunu söyleyen Aksoy, "Biz teklif önermedik ama önerseydik de ben bunda bir sorun bulmazdım" dedi.



Ağca konusunda medyaya yöneltilen "kahramanlaştırma" tartışmasıyla ilgili olarak da Aksoy, "Ben kahramanlaşmasını sağlayacağını düşünmedim. Bununla kahramanlaşmazsınız. Ama televizyonlarda Ağca haberlerini sınırlı verme mantığını anlıyorum" diye konuştu.



Aksoy, Ağca'nın adının yarışmada "jüri" olarak değil, "yarışmacı" olarak geçtiğinin de altını çizdi.



