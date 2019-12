Ağca'ya dans yarışmasında jüri üyeliği teklifi

T24 - MEDYapım'ın sahibi Fatih Aksoy, Abdi İpekçi'yi katleden ve on gün önce hapisten çıkan Mehmet Ali Ağca'ya dans yarışmasında iş teklif etti.





Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu'nun "Yuh artık!" başlıklı (28 Ocak 2010) yazısı şöyle:





Bir televizyonun genel müdürlüğünü yapan arkadaşım telefon edene kadar haberim yoktu bu olaydan. Arkadaşım, "Fatih Aksoy’un son bombasını okudun mu?" diye sordu, "Hayır" dedim. "Med Yapım, yakında bir dans yarışmasına başlayacakmış. Yarışmada jüri üyeliği yapması için Mehmet Ali Ağca’ya teklif götürmüş ve 500 bin dolar önermiş" deyince ilk tepkim şu oldu: "Yuh artık!"



Bu sözü kullandığım için özür dilerim. Ama aradan onca saat geçti, hala aynı görüşteyim.



"İnanılır gibi değil" denir ya, bu haber de bana öyle geldi! Doğruluğundan kuşku duyduğum bir haber üzerine yorum yapıp, ofsayta düşmemek için Medyapım’ın ortağı Fatih Aksoy’u aradım. Aksoy, "Şu an bir toplantıdayım, çıkınca seni arayayım" dedi.



Aradan 5-6 saat geçti, Aksoy’dan bir yanıt gelmedi. İşin doğrusunu öğrenmeden uyuyamayacağımı bildiğim için gece yarısına doğru bir kez daha aradım Aksoy’u ve internet sitelerinde çıkan haberi sordum.



Aksoy, "O haber doğru değil" dedi.



Peki nereden çıktı bu diye sorunca Aksoy, "Adam cinayet işledi, 30 yıl yattı. Bir 30 yıl daha mı yatıracağız adamı?" demesin mi?



Aksoy’a, "Ağca'nın hapiste 30 yıl geçirdiği doğru ama bir cinayetten o kadar yattığı doğru değil. Ağca, Papa’yı yaralamaktan İtalya’da 19 yıl, gazeteci Abdi İpekçi’yi öldürmekten ve yaptığı üç gasptan Türkiye’de 11 yıl yatıp çıktı" dedim ama sonuç değişmedi.



Aksoy, bu kez şunları söyledi: "11 ya da 30 yıl fark etmez. Yasalara göre cezasını çekti, çıktı sonuçta. Böyle bir teklifin neresinde sorun var, anlamadım. Bir daha mı cezalandıracağız onu. 100 yıl mı yatıracağız hapiste. Elbette, her cinayet birilerini üzer. Ama sonuçta kanun cezasını verir, o da bu cezayı çeker ve çıkar. Hapisten çıkanları topluma kazandırmak gerekmez mi? Ağca’ya dans yarışmasında jüri üyeliği ve bunun karşılığında 500 bin dolar teklif etmedik. Ağca’nın adı şirkette 'yarışmacı' olarak geçti. Ağca, sadece Türkiye’de değil, dünyada da tanınan biri. Dans yarışmamızda yer almasında bir mahsur görmüyorum. Benim için Ağca da bir, yarışmaya katılacak bir başka insan da. İşlediği suçun cezasını çekti çünkü..."





Cezasını çekmiş!



Yapımcıların, toplumun sinir uçlarına değen işlerle, ses getiren ve yüksek reyting elde eden programlar yapmasına itirazım yok. İtirazım bile bile kronikleşmiş bir yaraya basılmasına.



Ancak Ağca’nın durumu belli. Kanun önünde aklanmış olabilir, ama ya toplum vicdanında? Yapımcıların, parçası oldukları toplumları da düşünmesi gerekmez mi? Her şey reyting değil ki! Şirketler zaman zaman performanslarını artırmak için 'arama toplantıları' yapar. Bu toplantıları yönetenler, "Düşüncelerinizi sansürlemeyin. Aklınıza gelen en uç fikirleri bile söyleyin" der. O toplantılarda böylesi uç fikirler ortaya atanlar olur ama sonuçta aklı selim galip gelir. Ağca’yı bir dans yarışmasında jüri üyesi ya da yarışmacı olarak düşünmeyi de 'arama toplantısı'nda ortaya atılan 'aykırı bir fikir' olarak görüyorum.





Mustafa Sandal yarışma sunacak



Pop müziğin sevilen yıldızı Mustafa Sandal, reklam yıldızlığından sonra sunuculuğa soyundu



'Musti' çok yakında hayranlarının karşısına yarışma sunucusu olarak çıkacak. Sandal’ın sunuculuğunu yapacağı yarışma ise yabancı bir format. Star TV ekranında 'Kimsin Sen?' adıyla yayınlanacak yarışma, 2009’da Mehmet Ali Erbil’in sunuculuğunu yaptığı yarışma gibi haber öncesi ekrana gelecek. Artı Film’in yapımcılığını üstleneceği yapımda 12 kişi yarışacak. Her yarışmacıyı diğerlerinden ayıran bariz bir özellik olacak. Yarışmacılar, aralarından kimin doktor ya da kaptan olduğunu bulmaya alışacak. Birinci olanın 150 bin lira ödül kazanacağı yarışmanın çekimleri 3 Şubat’ta başlayacak.



Star TV, 'Kimsin Sen?'i son anda bir değişiklik olmazsa, 8 Şubat’tan itibaren hafta içi her gün ekrana getirecek. Artı Film, yarışmayı sunması için önce Serdar Ortaç’a teklif götürdü. Ancak Ortaç, ayda 500 bin lira isteyince taraflar anlaşamadı. Yapım şirketinin Mustafa Sandal’ı ayda kaç bin liraya ikna ettiğini henüz öğrenemedim. Ama merak etmeyin, öğrenince onu da yazacağım.