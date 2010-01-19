Ağca yine 'erken tahliye oldu' iddiası

T24 - Kartal Başsavcılığı’nın yanlış hesabı nedeniyle, henüz ceza süresi dolmamasına rağmen 2006’da tahliye edilen ve 8 gün sonra yeniden yakalanan Mehmet Ali Ağca dün (19 Ocak 2010) cezaevinden çıkarken, “yeniden erken tahliye” iddiaları da gündeme geldi.



Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Mehmet Ali Ağca, Kartal Cezaevi’nden 12 Ocak 2006’da tahliye edildikten sonra infaz hesabının yanlış yapıldığının ortaya çıkması üzerine 8 gün sonra yeniden cezaevine konuldu. Bu süreçte, Ağca’nın cezaevinde ne kadar yatması gerektiği de hesaplandı.



Adalet Bakanlığı, Yargıtay’a yaptığı başvuruda, 1991 tarihli Terörle Mücadele Yasası’na göre Ağca’nın, İpekçi cinayetinden aldığı idam cezasının 10 yıl hapse dönüştüğünü belirtti.



2014 iddiası



Yargıtay da Ağca’nın erken tahliye edildiğini karar altına alırken, “Ağca’nın İtalya’da yattığı sürenin cezasından indirilemeyeceğine, Rahşan Ecevit affı olarak bilinen Şartla Salıverme Yasası hükümlerinin Ağca’yı ilgilendirmediğine” karar verdi.



Buna göre, hukukçular, Ağca’nın İpekçi cinayetinden 10, gasp suçundan da 4 yıl cezaevinde kalması gerektiği yönünde hesaplar yaptı. Kartal Cumhuriyet Savcılığı ise hazırladığı müddetnamede Ağca’nın tahliye tarihi olarak 18 Ocak 2010’u belirledi. Ancak bu karara yönelik herhangi bir itiraz yapılmadığından, 2014 ile ilgili tartışmalardan da sonuç çıkmadı. Yargıtay Başsavcılığı da o dönemde hazırladığı tebliğnamede bu tarihe işaret etmesine rağmen, itiraz olmadığı için Ağca dün tahliye edildi.



1991 tarihli Terörle Mücadele Yasası’na göre, bu tarihten önce işlenen suçlardan dolayı idama mahkûm edilenlerin cezası 10 yıl hapse, diğer hapis cezalarına mahkûm edilenlerin cezası da 5’te birine düşürülüyor. Ağca da idam cezasının 10 yıla düşürülüp, gasp cezasının bu sürenin içinde hesaplanmasıyla dün tahliye olabildi.