Ağca 'devlet televizyonu'nda şov yaptı!

T24

Abdi İpekçi sorusu yok



Tuncay Güney için tazminat ödemişti



TRT Haber, Abdi İpekçi’nin katili olan ve tahliye edildikten sonra Türk basını tarafından adeta “boykot” edilen Mehmet Ali Ağca’yı ekrana çıkardı. Milliyet gazetesimde yayımlanan haber şöyle:TRT, internet sitesinde Kozmik Oda programıyla ilgili tanıtımda Ağca’nın 14 yıl sonra ilk kez bir Türk gazeteciye konuştuğunu vurgularken, sitede yayınlanan fragmanda da İpekçi cinayetine ilişkin tek bir kelime dahi geçmemesi dikkati çekti.İpekçi 1 Şubat 1979’da İstanbul Maçka’da aracının içinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirirken, cinayetin zanlısı olarak yakalanan Ağca, idamla yargılandığı sırada Maltepe Askeri Cezaevi’nde kaçmayı başardı. 2 yıl sonra Ağca bu kez Vatikan’daki San Pietro meydanında ortaya çıktı. Meydanda toplanan binlerce kişiyi selamlayan Papa 2. Jean Paul, Ağca’nın kurşunlarından yaralı kurtulmayı başardı.İtalya’da yapılan yargılama sonucu Mart 1986’da ömür boyu hapse mahkûm edilen Ağca, 14 yıl sonra 2000 yılında Türkiye’ye gönderildi. Gasp suçundan aldığı ceza sonucu girdiği cezaevinden, Ocak 2006’da Rahşan affıyla çıktı. Adalet Bakanlığı’nın itirazı ve Yargıtay’ın tahliye kararını bozması sonrası yeniden cezaevine girdi.Bu yıl 18 Ocak’ta Kartal Cezaevi’nden çıkan Ağca, bu tarihten Türk basınından “ambargo yedi.” Ankara’da basın toplantısı düzenleyerek şov yapan, yaptığı tutarsız açıklamalar nedeniyle ciddiye alınmayan, İstanbul’a giderken gazetecilere çıkışan Ağca ile hiçbir gazete ve televizyon kanalı görüşmedi. Ancak İpekçi’nin katiline yönelik bu “ambargo”yu TRT Haber bitirdi. Söz konusu kanalda yayınlanan Kozmik Oda programı dün Ağca’yı konuk etti. Rıdvan Memi’nin sunduğu programla ilgili olarak TRT’nin internet sitesine konulan tanıtım metninde ise, İpekçi suikastına ilişkin bir tek ifade yer almadı. Söz konusu metinde şöyle denildi: “Papa’ya suikast düzenleyen Ağca Kozmik Oda’da... Mehmet Ali Ağca, 14 yıl sonra bir Türk gazeteciye, Rıdvan Memi’ye konuşuyor. 13 Mayıs 1981’de Sen Pietro Meydanı’nda Papa’yı neden vurdu? Suikast girişiminin P2 Mason Locası ile bağlantısı var mı? Perde arkasında Bulgar-Rus işbirliği olduğu doğru mu? Sen Pietro Meydanı’nda kendisinden başka suikastçı var mıydı? Cezaevinde kendisini ziyaret eden Papa ile ne konuştular? Ve 29 yıldır aydınlanamamış pek çok konu...”Saat 23.00’da başlayan programda Ağca’ya, İpekçi cinayeti ve arkasındakilerle ilgili tek bir soru dahi sorulmadı, yöneltilen sorular Papa suikastı ile ilgiliydi. “Yasalar karşısında suçsuz olduğu” ilan edilen Ağca’nın röportaj için para talep etmediği ifade edildi. Sunucu Memi, , “Para almayı bırakın talep etmedi, ima bile etmedi. Hatta ve hatta bu yayının görüşmeleri sırasında içilen çay ve kahvenin parasını bile bana ödettirmedi, kendisi ödedi” sözleriyle de Ağca’nın paraya yaklaşımını anlattı. Memi’nin bir diğer açıklaması ise Ağca’nın yasalar karşısındaki suçsuzluğuyla ilgiliydi. Memi, “Bugün konuşacağımız Ağca İtalyan ceza yasasına göre de Türk ceza yasasına göre de sabit olan suçlarından dolayı hükümlerini yatmış, bugün yasalar karşısında suçsuz bir insan” dedi.Programda konuğuna karşı gayet saygılı olan ve zaman zaman ‘Şu soruyu sormama izin verin’ ifadelerini kullanan Memi’nin dikkat çeken bir diğer yorumu da, ‘O mesafeden öldürmek istediğiniz birini ıskalamanız pek mümkün değil’ oldu. Programın sonunda ise, Memi internet sitelerinde Ağca’nın konuk edilmesine yönelik eleştirileri yanıtladı. Ağca ile röportaj yapma şansı ele geçirip, bunu gerçekleştirmeyen bir insanın gazeteciliği bırakıp limon satması gerektiğini belirten Memi, “Ama tutarlı davransın lütfen limon satarken, satacağı insandan sabıka kaydını da istesin” dedi.TRT daha önce, Ergenekon davasının en önemli isimlerinden olan Tuncay Güney’i ekrana getirmişti. Güney, CHP ve o dönemki genel başkanı Deniz Baykal için ağır eleştirilerde bulununca yaklaşık 87 bin lira tazminat ödemeye mahkûm olmuştu.