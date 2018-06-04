Ağca, Alaattin Çakıcı'yı ziyaret edemedi, 'af' açıklaması yaptı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MEHMET Ali Ağca, Keskin T Tipi Cezaevi\'nde hükümlü bulunan, bir süredir Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alattin Çakıcı\'yı ziyaret etmek için Kırıkkale\'ye geldi. Ziyareti gerçekleştiremeyince basın mensuplarına konuşan Ağca, \"İnşallah af çıkar. Beklentimiz bu yönde\" dedi.

Gazeteci- yazar Abdi İpekçi suikasti ve Papa 2\'nci Jean Paul\'e suikast girişimiyle tanınan Mehmet Ali Ağca, bugün öğlen saatlerinde Kırıkkale\'ye geldi. Keskin T Tipi Cezaevi’nde hükümlü yatan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde tedavi gören Alattin Çakıcı ile görüşmek isteyen Ağca\'ya Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan izin çıkmadı. Ağca, Çakıcı\'nın ekibinden, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ağca, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Buraya gelişimizin sebebi kardeşim Çakıcı\'yı ziyaret etmekti. İzin alamadık ve görüşme olmadı. Sağlık durumu belli, birkaç hastalığı var. Geçenlerde de Sayın Bahçeli ziyaret etmiş ve açıklamaları olmuştu. Yüz binler Çakıcı\'nın serbest kalmasını istiyor. Bahçeli\'ye ziyareti ve af konusundaki açıklamaları için teşekkür ediyorum. Af konusunda büyük haksızlıklar var. Kader mahkumları af bekliyor. Sayın Erdoğan\'ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. İnşallah af çıkar. Beklentimiz bu yönde\" dedi. Ağca, \"Bu sistemin ayaktaki tabanının en büyüğü ülkücü harekettir. Değerli lider Sayın Bahçeli\'nin bu onurlu davranışı görmezden gelinemez. Türk Devletinin Çakıcı\'ya borcu var. ASALA ile mücadele etmiştir\" diye konuştu.

Ağca, açıklamalarının ardından Kırıkkale\'den ayrıldı.



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