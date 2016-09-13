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Politika

Ağbal: Millet Maliye Bakanlığı'ndan korkuyor; vergi inceleme süresini 5'ten 3 yıla düşürüyoruz

''Maliye Bakanı olarak her zaman söylüyorum, mükellefin hakkı her şeyin üzerindedir''

13 Eylül 2016 14:20

Maliye Bakanı Naci Ağbal, özellikle özel sektörün maliyeye karşı bir çekingenliği olduğunu dile getirerek, vergi inceleme sürelerini azalatacaklarını söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yakında yapacağımız bir yasal düzenlemeyle vergi inceleme süresini 5 yıldan 3 yıla düşürüyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sadece geçmiş 3 yıla ilişkin incelemeyle muhatap olacaklar" dedi.

Ağbal, "Korkuyor millet maliyeden. Diyorum ki Maliye Bakanı olarak, şu çekingenliği, korkuları ortadan kaldıralım. Biz vatandaşımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Vatandaşımız dişi ile tırnağı ile ekmek kazanmaya çalışıyor. Kendisine de başkasına da iş sağlıyor, ekmek veriyor. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı olarak bizlerin özellikle işverenlerimize, iş alemine çok daha olumlu yaklaşması, güvenmesi lazım. Maliye Bakanı olarak her zaman söylüyorum, mükellefin hakkı her şeyin üzerindedir, bizim nezdimizde her mükellef beyanı da doğrudur, yaptığı iş de doğrudur. Hata yapmış olabilir, hatayı herkes yapar. O zaman da Maliye Bakanlığı olarak bu kardeşlerimize doğruyu, iyiliği, güzelliği anlatmamız lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni düzenlemeleri de bu anlamda hayata geçireceğiz."

Vergi inceleme süresinin 5 yıl olduğunu anımsatan Bakan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Herhangi bir şekilde bir gün gelip, 'getirin bakalım defterleri, 2011 yılının defterlerine bakalım.' diyoruz. 5 yıl çok uzun bir süre. Bir mükellefin 5 yıl sonra hala, '5 yıl önce ne olacak?' diye kafasında tereddüt oluşması doğru değil. Maliye Bakanlığı da '5 yıl nasıl olsa uzun bir süre' deyip daha rahat hareket ediyor. Halbuki ben istiyorum ki Maliye Bakanlığı rahat hareket etmesin, daha sıkı çalışsın. Onun için inşallah yakında yapacağımız bir yasal düzenlemeyle vergi inceleme süresini 5 yıldan 3 yıla düşürüyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sadece geçmiş 3 yıla ilişkin incelemeyle muhatap olacaklar. Böylelikle mükellefler de idare de daha yakın bir zamanda vergi konularına bakacaklar."

 

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