CHP'li Ağbaba: Ekonomide işimiz Allah’a kaldı modeline geçtik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Nebati'nin ışıltılı modelinden 'işimiz Allah'a kaldı' modeline geçtik. Bir komedi ile karşı karşıyayız ama buna komedi demek komedyenlere hakaret olur" dedi.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Et ve Süt Kurumuna alınmamasını sert sözlerle eleştiren Ağbaba, “Genel Başkanımıza yine kapılar kilitlendi, girişler engellendi. Bu yaşanan bürokrasinin ne kadar siyasallaştığını, tek adam egemenliğine girdiğinin en açık göstergesi. Genel Başkanımızın oraya gitmesinden neden bu kadar rahatsız oldunuz, niye sinirleriniz zıpladı? Orada 15 TL'ye satılan sütü mü, 140 TL'ye satılan eti mi gizliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye'de asgari ücretle alınan et ve süt miktarının en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz"

"Neyi saklıyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Orada yandaşlarınıza ithalat izinlerini mi gizliyorsunuz? Türkiye'de asgari ücretle alınan et ve süt miktarının en düşük olduğu dönemi yaşıyoruz. Bunun sebebi Kılıçdaroğlu değil, siyasi iktidar.

Et ve Süt Kurumu, TBMM denetimine açık bir kurum. Genel Başkanımıza kurum kapısını telle bağlıyorlar. Onlara seslenelim: Mahkeme kadıya mülk değil, Et Süt Kurumu size mülk değil, Türkiye AKP'ye, yandaş siyasetçilere mülk değil. Bu olayı şiddetle kınıyoruz"

"Şimdi bir özelliği daha oldu ‘astrolog'"

"Erdoğan yine bir müjde veriyor diyor ki, bu yıl bolluk, bereket yılı olacak, fiyatlar düşecek diyor. Mübareğin birçok özelliği var biliyorsunuz. Ekonomistliği var, savcı, senarist, film yönetmeni bunların hepsi Erdoğan'da var. Kendisi aynı zamanda mimar, emlakçı. Şimdi bir özelliği daha oldu ‘astrolog'. Ne diyor yazın hava güzel olacak, ürünler çok olacak. Sebze, meyve fiyatları düşecek. Yani diyor ki işimiz Allaha kaldı. Bir tane bakanı var biliyorsunuz. Enflasyon yüzde 61 açıklanmış, son 20 yılın zirvesinde ama kendisi elhamdülillah ekonomimiz iyi diyor. Nebati'nin ışıltılı modelinden ‘işimiz Allah'a kaldı' modeline geçtik. Bir komedi ile karşı karşıyayız ama buna komedi demek komedyenlere hakaret olur."

"Kurbanı katile emanet ettiler, niye? Para için"

"AKP'nin dış politikasının özeti çarktır. Erdoğan, Cemal Kaşıkçı olayında ne diyordu: “Dünya tepki vermiyor. Niye? Dolarlar gelecek”. Dün ne oldu: Dava bugün Suudi Arabistan'a devredildi. Bizden mahkemeyi istediklerinde “biz enayi miyiz” diyordu. Yandaşlara kitap yazdırdılar. Türkiye'de birisi büyükelçiliğe girip adam öldürüyorlar, ortada ceset bile yok. Suudi Arabistan önce inkar etti, sonra üstlendi. Şimdi dava devredildi.

Kurbanı katile emanet ettiler, niye? Para için. Bayram namazını şimdi Mekke'de kılacaklar. Bunlar Suudi Arabistan Kralı'nın eteğinin altına girecekler. Çark çok bunlarda. Birleşik Arap Emirlikleri’yle diplomatik ilişkileri dondurmuşlardı. BAE “15 Temmuz’un finansörü” ve “şerefsiz” diyorlardı. Ne oldu: BAE Emirinin önüne kırmızı halı serip, önünde diz çöküp yağan yağmurda beraber ıslandılar."

"İsrail 'katildi', stratejik müttefik oldu"

"Erdoğan 2011'de “Bir Cuma Gazze’ye gideceğim” demişti. Erdoğan’ın bu sözünün üstünden tam 551 Cuma geçti. Gazze'ye gidemedi ama İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir Cuma Türkiye’ye geldi. İsrail “katildi”, stratejik müttefik oldu. İsrail terör devletiydi, şimdi müttefik oldu. İbrahim Anlaşmasına göz yumarak “Filistin davası” da unutuldu. 2015’te Rus uçağının düşüp iki Rus asker öldüğünde Putin, dünyayı başımıza dar etti. 36 şehit verdiğimizde bunlar özür için sıraya girdi. Putin’in kapısında el pençe dakikalarca bekledi. Resmi Rus kanalı, sayaç açıp tüm dünyaya bunları izletti.

Biden’ı kınıyorlardı. Biden başkan olunca apar topar telefona sarıldı, haftalarca iletişim kurmaya çalıştı. Emevi Camii’nde güya namaz kılacaklardı, evdeki türbeden olduk. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Bizim fakir Merkel’i önce Hitler’e benzetti, sonra sırçalı saray aynası hediye etti. Macron’a önce “Zihinsel tedavilik baş belası” dedi. Macron hasta olunca iyileşsin diye dualar etti. Bunlar için “kutsal dava” falan hepsi yalan! Tek davaları para, dolar. Çarkçılıkta çağ atladılar.”

"Avrupa bölgesinden tam 14 kat fazla gıda enflasyonumuz var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Avrupa ülkelerinde durum bizden vahim” sözlerine yanıt veren Ağbaba “Erdoğan bu yalanına inanacak kitlesinin olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin aylık enflasyonu, şu an Avrupa'nın yıllık enflasyonundan daha yüksek. Avrupa bölgesinden tam 14 kat fazla gıda enflasyonumuz var.

Türkiye'de gıdaya erişimde sıkıntılar var. TÜİK'in açıkladığı yüzde 61'lik enflasyonla bile Hollanda'dan 6 kat, Fransa'dan 3,5 kat, Yunanistan'dan 8 kat daha yüksek enflasyona sahip. Türkiye yüksek enflasyonda paranın kiloyla tartıldığı Venezuela ve Zimbabve'den sonra en yüksek üçüncü enflasyona sahip. Gıda krizi yaşıyoruz. Şekere ulaşamıyoruz” dedi.