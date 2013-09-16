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Politika

Ağbaba: CHP'nin cezaevi raporu tutuklu gazetecilere neden verilmedi?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gazetecilerle ilgili hazırlanan raporun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu gazetecilere neden verilmediğini sordu

16 Eylül 2013 20:11

 

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 'Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye' başlıklı raporun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu gazetecilere verilmemesini Adalet Bakanı'na sordu. Raporun, KCK davası kapsamında tutuklu bulunan gazetecilere 'fotokopi ya da bilgisayar çıktısı' olduğu gerekçesiyle verilmediğinin anlaşıldığını kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuyu meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, "Ana Muhalefet Partisi tarafından hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış bir raporun cezaevindeki mahpus gazetecilere verilmemesinin sebebi nedir” diye sordu.

Ağbaba, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e şu soruları da sordu:

-Cezaevlerinde sadece gazetecilik faaliyetlerinden dolayı onlarca gazetecinin tutulması ülkemiz demokrasisi açısından kara bir leke iken, tutuklu gazetecilere yönelik cezaevinde uygulanan bu ve benzeri haksız ve hukuksuz uygulamalar hangi ceza infaz mantığının ürünüdür?

- Cezaevlerinde haksız ve hukuksuz uygulamalar her geçen gün ağırlaşarak sürmekteyken, mahpusların cezaevlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve insan haklarına aykırı uygulamaların son bulması için Bakanlığınızın bir girişimi var mıdır?
 

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