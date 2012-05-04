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Ağar'ın hapis yattığı Yenipazar'da esnaf telefon şakalarından şikayetçi

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kapalı cezaevinde hapis yatan Ağar'ın ziyaretçileri eksik olmuyor

04 Mayıs 2012 12:42

Susurluk davasından Yenipazar Kapalı Cezaevi’nde hapis yatan Mehmet Ağar'ın gelişi ile yaşanan hareketlilikten memnun olan esnaf yapılan telefon şakalarından şikayetçi.

Susurluk davası kapsamında 5 yıl hapis cezası alan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yaklaşık 10 gün önce teslim oldu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki kapalı cezaevinde hapis yatan Ağar'ın ziyaretçileri eksik olmuyor.

Bu arada, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve Hüsamettin Cindoruk'un da Ağar'ı ziyarete geleceği haberi ilçede hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Haberin kısa sürede ilçede yayılmasının ardından Cezaevi Müdürü Musa Kuraç'ın da Adalet Bakanlığı'nı arayıp durum hakkında bilgi edinmek istediği öğrenildi. Ancak ne Çiller ne de Cindoruk ziyarete gelmedi.

Öte yandan, kimliği belirsiz bir kişinin ilçedeki tüm pide salonlarını arayıp, "Tansu Çiller gelecek, 30 kişilik yer ayırın" dediği, pidecilerin de hazırlık yapıp bekledikleri ancak kimsenin gelmediği ortaya çıktı.

İlçenin en eski pidecilerinden Mehmet Sümer, "İlçemiz ünlü isimleri ağırlıyor. Telefonla arayıp Tansu Çiller'in geleceğini söylediler. Yer hazırladık, bekledik ama gelen giden olmadı" diye konuştu.

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