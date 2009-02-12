Ağar'a sorulmayan sorular

Susurluk davası kapsamında 12 yıl sonra mahkeme karşısına çıkan eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifadede Susurluk konusunda birçok kritik noktayı karanlıkta bıraktı.



Mahkeme de pazartesi günü yapılan duruşmada dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekede dile getirilen bazı kritik noktaları Ağar’a sormadı. Çatlı’nın adresi ve referansı



Radikal gazetesinin haberine göre; Ağar, pazartesi günü yapılan duruşmada mahkeme başkanının, ‘Ömer Lütfü Topal’ın öldürülmesi’, ‘Kayıp silahlar’ ‘MİT’çi Tarık Ümit’in kaçırılması’, ‘Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz’e verilen silah taşıma ruhsatları’ hakkındaki sorularını yanıtladı.



İfadesinde Susurluk davasında hüküm giyen bazı isimlere övgüler yağdıran Ağar, Hüseyin Kocadağ’ın terörle mücadeledeki başarılarını anlattı. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in talimatıyla oluşturulan Özel Harekât Daire Başkanlığı’nın eylemleri üzerinde durmayan Ağar, “Tanımıyorum” dediği Çatlı’nın silah ruhsatı almasında Kocadağ’ın referans olması ve Çatlı’nın adres olarak bir polis karakolunu göstermesi konularına açıklık getirmedi. Ağar, sadece silah ruhsatlarının sahte olduğunu söyledi.



Sorulmayan 10 soru



Ağar’ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekede yer alan, ancak mahkeme sorgusunda yöneltilmeyen bazı kritik sorular da şöyle:



- Emniyet adına çalışan ve Ağar’ı doğrudan arayabilen Yaşar Öz’e yeşil pasaport nasıl verildi?



- Öz gözaltına alındıktan sonra nasıl serbest bırakıldı?



- Öz’ün evinden çıkan ve Ağar’ın “Gidin adli makamlara teslim edin” dediğini söylediği silah ve belgeler neden adli makamlara teslim edilmedi?



- Sedat Bucak’ın korumaları neden özel harekâtçı polislerden oluştu? Görev yerleri farklı olan bu polisler Bucak’ın emrine nasıl tahsis edildi?



- Ömer Lütfü Topal cinayetinden sonra özel harekâtçı polislerle birlikte gözaltına alınan Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir gibi isimler nasıl serbest kaldı?



- Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, “Biz Topal’ı vuranları bulduk, Ankara merkez geldi elimizden aldı” açıklamasının anlamı ne?



- Polis tarafından kaçırıldığı ve öldürüldüğü iddia edilen MİT’çi Tarık Ümit’in görüştüğü son kişilerin özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça olmasına rağmen, neden bu konuda polisler aleyhinde işlem yapılmadı?



- İsrail’den hibe edildiği söylenen silahlar için para ödendi mi?



- Bu silahlar ne amaçla alındı ve hangi olaylarda kullanıldı?



- Ağar’ın daha önce bu konuda ‘devlet sırrı’ diyerek açıklamadığı eylemler nelerdir?



‘Yeni bir şey söylemedi’



Eski Meclis Susurluk Komisyonu üyesi Fikri Sağlar da davayı değerlendirirken, Ağar’ın 12 yıl sonra da olsa hâkim karşısına çıkmasını çok önemsediğini belirtti, “Ancak Ağar’ın, şimdiye kadar bilinen noktalar dışında herhangi bir şeyi açıklamamaya özen gösterdiğini düşünüyorum” dedi.



