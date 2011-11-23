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Politika

Ağar ve Taner, Özal için ifade verdi!

Eski bakanlar Mehmet Ağar ve Güneş Taner, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili...

23 Kasım 2011 02:00

T24 - Eski bakanlar Mehmet Ağar ve Güneş Taner, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili “tanık” sıfatıyla ifade verdi.

Eski bakanlardan Mehmet Ağar ve Güneş Taner, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne geldi.

Ağar ve Taner, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla özel yetkili Cumhuriyet savcılarından İsmail Tandoğan'a ifade verdi.

Mehmet Ağar, adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada ''Tanık olarak ifade verdim, ayrılıyorum'' dedi.



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