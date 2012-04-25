T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ağar cezaevine girdi, 'Kimseye kırgın değilim' dedi

Cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ağar, huzur içerisinde olduğunu söyledi

25 Nisan 2012 18:54

 

'Susurluk Davası'' kapsamında 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ''yakalama emri'' çıkartılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cezasını çekeceği Aydın Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.
 
Teslim olmaya sivil plakalı bir araçla gelen Mehmet Ağar, cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Mehmet Ağar, gazetecilere yönelik olarak “Sizi çok çok yordum, çok üzdüm; bundan sonra üzmeyeceğim” dedi.
 
Cezaevine girmesini vatan görevi olarak nitelendiren Ağar, “Görevimi yapıp çıkacağım” diye konuştu.
 
Kimseye kırgın olmadığın söyleyen Mehmet Ağar, “Huzur içindeyim, milleti üzecek bir davranışım olmadı. Allah devlete ve millete zeval vermesin” dedi.
 
Mehmet Ağar, cezası hakkındaki sorulara ise "Allah'tan, devletten gelen bir şeydir. O da başımızın üstündedir" yanıtını verdi. 
 
Ağar, cezasını ailesine yakın bir yerde çekeceği için de mutlu olduğunu vurguladı.
 
Mehmet Ağar, açıklamasının ardından iki yıl yatacağı cezavine giriş yaptı.
 
 

Cezaevinde tadilat

 
 
Mehmet Ağar'ın iki yıl hapis yatacağı cezaevinde tadilat yapılmıştı. Tel örgüleri yenilenen cezavine yeni kapı takılmıştı.
 
Mehmet Ağar için diğer mahkumlara kapalı olan özel bir bölüm yapılmıştı. Ağar’ın kalacağı bölümde banyo ve tuvalet de bulunuyor.
 
Cezevinde kalan 50 mahkum da çevredeki diğer cezaevlerine nakledilmişti.

ETİKETLER

mehmet ağar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24