Ağar cezaevine girdi, 'Kimseye kırgın değilim' dedi

'Susurluk Davası'' kapsamında 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ''yakalama emri'' çıkartılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cezasını çekeceği Aydın Yenipazar K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Teslim olmaya sivil plakalı bir araçla gelen Mehmet Ağar, cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Mehmet Ağar, gazetecilere yönelik olarak “Sizi çok çok yordum, çok üzdüm; bundan sonra üzmeyeceğim” dedi.

Cezaevine girmesini vatan görevi olarak nitelendiren Ağar, “Görevimi yapıp çıkacağım” diye konuştu.

Kimseye kırgın olmadığın söyleyen Mehmet Ağar, “Huzur içindeyim, milleti üzecek bir davranışım olmadı. Allah devlete ve millete zeval vermesin” dedi.

Mehmet Ağar, cezası hakkındaki sorulara ise "Allah'tan, devletten gelen bir şeydir. O da başımızın üstündedir" yanıtını verdi.

Ağar, cezasını ailesine yakın bir yerde çekeceği için de mutlu olduğunu vurguladı.

Mehmet Ağar, açıklamasının ardından iki yıl yatacağı cezavine giriş yaptı.

Cezaevinde tadilat

Mehmet Ağar'ın iki yıl hapis yatacağı cezaevinde tadilat yapılmıştı. Tel örgüleri yenilenen cezavine yeni kapı takılmıştı.

Mehmet Ağar için diğer mahkumlara kapalı olan özel bir bölüm yapılmıştı. Ağar’ın kalacağı bölümde banyo ve tuvalet de bulunuyor.

Cezevinde kalan 50 mahkum da çevredeki diğer cezaevlerine nakledilmişti.