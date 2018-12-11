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Spor

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu: Gereği neyse yapılacak

"Bizim için sürpriz olmadı"

11 Aralık 2018 18:30

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurması hakkında, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı" dedi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın alacaklarına yönelik TFF'ye başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.

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