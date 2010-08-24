Ağaoğlu'ndan 200 milyonluk enerji yatırımı

T24- Ağaoğlu Şirketler Grubu, Bandırma'da inşaatına başladığı ve 200 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek 93 MW'lık Şah Rüzgar Enerjisi Santrali ile yılda 332 milyon kWH enerji üretecek.



Ağaoğlu'nun yeni enerji yatırımı, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu olarak enerjiye 1,5 yıl önce yatırım yapma kararı verdiklerini ve sektöre hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.



Ağaoğlu'nun amiral gemisinin inşaat sektörü olmaya devam edeceğini, ancak enerjide de hedefleri olduğunu anlatan Ağaoğlu, kriz yılı olmasına rağmen geçen süre içinde 13 lisans sahibi şirketi bünyelerine kattıklarını, krizi fırsata dönüştürmeyi başardıklarını söyledi.



Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun en büyük gücünün hızlı karar alıp onu uygulamaya koyması olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şunları kaydetti:



“Gelecek 3 yıl içinde 1000 MW'lık portföy oluşturacak ve enerjiye 1,2 milyar avro yatırım yapacağımızı söylemiştik. 2010 mart ayında 33 MW'lık Mersin Mut Rüzgar Enerji Santrali'ni devreye aldık. Biz kafamıza koyduğumuz işleri hemen tamamlamak istiyoruz. Ağaoğlu olarak yenilenebilir enerji yatırım yapma kararlılığımızı 93 MW'lık Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali'yle gösteriyoruz. Önümüzdeki en büyük engel bürokrasi. Yatırımcının önünün açılması lazım.”



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ağaoğlu, Türkiye'de HES'lere karşı bilinçsiz bir tepki olduğunu belirterek, “Ofisimde, bahçemde meyve sebze yetiştirmeye çalışıyorum, doğayı seviyorum. Bir ağaç kesilmesine karşıyım. Çevreye en az zarar veren enerji yatırımları HES'ler ve rüzgardır. Burada bu kadar kıyametin kopmasını anlamıyorum” dedi.Ağaoğlu, enerjide başka alanlarla ilgili hedeflerinin sorulmasını üzerine ise üretimin en büyük güç olduğunu belirterek, belli bir noktadan sonra daha geniş bir açılım yapacaklarını söyledi.



200 MİLYON LİRALIK PROJE...



Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Murat Onuk ise Ağaoğlu'nun Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak istediğini söyledi. 2012 yılı sonuna kadar rüzgarda 1000 MW'lık porföy oluşturmayı hedeflediklerini anımsatan Onuk, çevre dostu enerji santrallerinin yatırım ve işletmesini en modern teknolojiyle gerçekleştireceklerini söyledi.



Toplam yıllık enerji üretimi 332 milyon kWh civarında olacak Bandırma Şah Rüzgar Enerjisi Santrali'nin, yaklaşık 33 bin konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağını belirten Onuk, projenin yatırım bedelinin ise 200 milyon lira olarak kesinleştiğini, üretilen enerjiyle birlikte 20 milyon dolar dövizin ülkede kalmasını sağlayacaklarını bildirdi.



Türkiye'nin toplam kurulu rüzgar gücünün 1200 MW olduğunu hatırlatan Onuk, Ağaoğlu Enerji Grubu'nun, Türkiye'nin 11 yılda ulaştığı rüzgar gücünün yüzde 10'luk bölümüne 1 yılda ulaştığına dikkati çekti.Enerji yatırımlarına devam ettiklerini belirten Onuk, Şah RES Projesi'ni Seferihisar'da 14 MW'lık RES Projesi'nin izleyeceğini, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Kocaeli ve Yalova'daki diğer rüzgar santralleri projelerinin ise lisans aşamasında olduğunu bildirdi.



Hidroelektrikte Amasya'da 21 MW ve ÇED aşamasında bulunan Bingöl'deki toplam 60 MW gücündeki santrallerin inşaat çalışmalarının yakında başlayacağını ifade eden Onuk, Gürcistan'da gerçekleştirilmesi planlanan yaklaşık 100 MW gücündeki HES yatırımlarının inşaatına da 2011 baharında başlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.



PROJENİN FİNANSMANI AKBANK'TAN...

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli ise böyle bir projenin finansmanını gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, krediyi 63 milyon avro tutarında toplam 8 yıl vadeli olarak tahsis ettiklerini bildirdi.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye için önemine işaret eden Besli, Akbank'ın enerji yatırımlarına desteğini bundan sonra da sürdüreceğini söyledi.Projenin türbin teslimatçısı Vestas'ın Türkiye ve Orta Doğu Bölge Lideri Mehmet Ali Neyzi ise Vestas'ın Türkiye'deki rüzgar enerjisi yatırımlarına devam ettiğini, Ağaoğlu ile işbirliği yapmaktan da memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Neyzi, 2023 yılı için belirlenen 20 bin MW rüzgar enerjisi hedefine ulaşılması için gerekli adımların atılmasını beklediklerini söyledi.

Toplantıda verilen bilgiye göre; Bandırma Şah Rüzgar Enerjisi Santrali'nin bu yıl aralık ayında devreye girmesi planlanıyor. Ağaoğlu ile Vestas arasında yapılan anlaşmaya göre Bandırma Şah Rüzgar Enerjisi Santrali kapsamında kurulacak 31 adet V90-3 MW rüzgar türbini bu ay sevk edilmeye başlandı. Rüzgar türbinlerinin kurulumu yıl sonunda tamamlanmış olacak.