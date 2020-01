Ağaoğlu'na Vakıfbank'tan kredi veren ikinci müdür de koltuğundan oldu

İş adamı Ali Ağaoğlu'na verilen tartışmalı krediler, Vakıfbank'ta ikinci genel müdürü de koltuğundan etti. Kredi verdiği Ağaoğlu'ndan ev alan Bilal Karaman'ın yerine atanan Süleyman Kalkan da görevden alındı. Kalkan'ın Maslak 1453 Projesi'ne 1 iş gününde verilen 700 milyon TL'lik jet kredi nedeniyle koltuğundan olduğu belirtiliyor

Mahkeme tarafından durdurulan Maslak 1453 Projesi'nde yaşanan skandallar zincirine her gün bir yenisi eklenirken, Vakıfbank'ta Ali Ağaoğlu'na verdikleri krediler yüzünden iki yılda iki genel müdür değişti. Proje ile ilgili iptal kararının hemen ardından Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan görevden alındı.

'Ek süre verilmedi'

Yeni Şafak gazetesi muhabiri Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre, Maslak 1453 Projesi'nde Vakıfbank'a da uzanan usulsüzlükler zinciri ihale aşamasında başladı. Projenin konumlandığı Ayazağa'daki arazi için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın açtığı ihaleyi Yeşil ve Metal İnşaat konsorsiyumu kazandı. Ancak sözleşme aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyeleri projenin imar planının iptali için dava açtı. İhaleyi kazanan konsorsiyum ise hukuki risk nedeniyle Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan 20 gün ek süre talep etti. Ancak ilk kez, ek süre talep eden bir müteahhit firmaya süre verilmedi. Bu yüzden sözleşme imzalanmadı.

'Mahkemelik projeye jet kredi'

İptal davası ile riskli hale gelen projenin riskini, bu sefer Ağaoğlu üzerinden Vakıfbank üslendi. Dava dikkate alınmadan ihale ikinci sıradaki Ali Ağaoğlu'na verildi. İhaleyi kazanan konsorsiyuma gösterilmeyen kolaylık Ağaoğlu'na tanındı. Vakıfbank Kurumsal Krediler Başkanlığı'nın, Ümraniye 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği belgeye göre, Ali Ağaoğlu'nun 26 Kasım 2010'da yaptığı kredi başvurusuna, üç gün sonra 'uygunluk' verildi. Cuma günü yapılan başvuru, sadece Pazartesi görüşülerek karara bağlandı. Salı günü ise onaylandı. Yani banka bir iş gününde mahkemelik bir projeye toplam 700 milyon TL'lik jet kredinin yolunu açtı.

'Teminata 2 günde onay'

Ağaoğlu bir hafta sonra ise, 7 Aralık 2010'da İstanbul Anadolu Kurumsal merkezi şubesine Ayazağa Projesi için 350.000.000.TL nakit ve 350.000.000.TL teminat mektubu olmak üzere 700.000.000.TL'lik limitli kredi talebinde bulundu. Banka 9 Aralık 2010'da, bir değerleme firmasına krediye karşılık gösterilen gayrimenkullerin değerlemesini yaptırarak başvuruya onay verdi. 10 Aralık'ta banka yönetimince nakit bloke alınması kaydıyla 350 milyon nakit ve 350 milyon lira teminat mektubu kredisi tahsis edildi. Böylece Ali Ağaoğlu'na verilmesi gereken kredinin nakit blokesi kredi başvurusundan 10 gün sonra 10 Aralık 2010 tarihinde kaldırıldı.

'Krediler rahatsız etti'

Ağaoğlu'nun, Vakıfbank'la kredi ilişkisi sadece 1453 Maslak Projesi'yle sınırlı kalmadı. Ağaoğlu, İstanbul Finans Merkezi ihalesi için de bankadan yüksek kredi talep etti. Ancak, 'Maslak 1453' işinde verdiği krediler sorun olan banka yönetiminin, bunu geri çevirdiği iddia edildi.

'Şoklar üst üste geldi'

Ali Ağaoğlu'na kullandırılan krediler nedeniyle gözlerin çevrildiği Vakıfbank Genel Müdürü Süleyman Kalkan görevden alındı. Daha önce yine Ağaoğlu ile ilişkileri yüzünden görevden alınan selefi Bilal Karaman'ın ise, BDDK tarafından bankacılık yapma ruhsatı elinden alınmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü Ağaoğlu'na mahkemeden şok iptal kararı çıktı. İşadamının 700 milyon liralık jet kredi kullandığı Maslak 1453 Projesi'ne CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi Üyelerinin açtığı davada mahkeme durdurma kararı verdi. İptal kararının hemen ardından da Vakıfbank'ta bu deprem yaşandı. Bu gelişmelerden sonra, Ağaoğlu ile diğer kamu bankaları arasında ne tür kredi ilişkileri olduğu araştırma konusu oldu.

'Verdiği evlerle başını yakmıştı'

Vakıfbank'ın eski genel müdürü Bilal Karaman da Ağaoğlu'ndan ev aldığı için görevinden alınmıştı. Ağaoğlu, kazandığı ihalelerin finansmanı için Vakıfbank'ın kapısı çalmış ve kullandığı krediler karşılığı Bilal Karaman'ın eşine ve Vakıfbank'ın üst düzey yöneticilerine aynı gün içerisinde 3 konut vermişti. Ataşehir - Küçükbakkalköy 3339 Ada 4 Parseldeki My World Andromeda Evleri C -3 Blok'taki 121, 131 ve 141 nolu 3 ayrı daire 15 nisan 2008 tarihinde aynı anda alındı. Bilal Karaman'ın eşi Hümeyra Kahraman'a Çekmeköy'de 3316 parseldeki My Country Evleri B - 15 Blok 1.Nolu Daire, Akdeniz İnşaat tarafından 2010 yılında alındığı Yeni Şafak tarafından ortaya çıkarılmıştı. Üstelik hediye edilen dairelerin parasının, son beş yıl içinde hızla büyüyen Ağaoğlu'nun hesaplarından çekilerek kişilerin adına Emlak Konut GYO hesabına yatırıldığı belirtilmişti. Vakıfbank'ın eski İstanbul Bölge Müdürü Cengiz Soykan, Ağaoğlu'nun hesabından alınıp kendisine ödenen parayı daire parası olarak Ağaoğlu'nun hesabına yatırmıştı.