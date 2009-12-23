Ağaoğlu son kararını verdi

T24 - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Uludağ'daki otelini açma kararı verdi.





Dağdaki telesiejlerin de yarısından fazlasına sahip olan Ağaoğlu'nun bu kararı Uludağ turizmi açısından büyük önem taşıyor.



Ali Ağaoğlu, konu ile ilgili olarak hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, valilik ve belediye ile görüşmelerinin sonucunda istedikleri yasal zemine kavuştukları söyledi. Bütün sorunun yasadışı çalışmalarından kaynaklandığını söyleyen Ağaoğlu, bundan sonra tüm otellerin yasal olarak faaliyetine devam edeceğini belirtti.



Ağaoğlu, konu ile ilgili tüm detayları cumartesi günü açılayacaklarını belirtti.



Valilik de açıklama yapacak



Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bursa Valisi Şahabettin Harput'un, Uludağ Ağaoğlu Otel sahibi Ali Ağaoğlu ile yaptığı görüşme sonucunda, Ağaoğlu otelini açmaya karar vermiştir” denildi.



