Ağaoğlu İnşaat'tan Milas Projesi açıklaması: Çıkan haberlerin eksik bilgiden kaynaklandığını düşünüyoruz

Ağaoğlu İnşaat, Milas – Bodrum Havalimanı yakınında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi"nde inşaat edilecek olan projeyle ilgili açıklama yaptı. Şirket çıkan haberlere ilişkin olarak "eksik bilgilendirmeden kaynaklandığını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

Bodrumun Milas İlçesinin Mandalya Körfezi'nde 9 milyon 700 bin metre kare büyüklüğündeki yere yapılması planlanan projeye ilişkin şirketten "Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi hiçbir kamu ve belediye kaynağı kullanılmadan, Türkiye’de bir dönüşümün öncüsü olmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir" açıklaması geldi.

Şirket, yanan ormanlık alanların üzerine proje gerçekleştirileceği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığına işaret etti.